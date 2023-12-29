Інцидентів не уникнути: експерт пояснив, чому над Польщею пролетіла ракета

На думку аналітика, щоб перехопити ракету, що летить зі швидкістю до 1000 км/год, у місці виявлення має бути розташована наземна система ППО. А їх занадто мало, щоб покрити всю територію Польщі.

Під час масованого ракетного удару ЗС РФ по Україні одна з ракет пролетіла в повітряному просторі Польщі. У зв'язку з цим польський оглядач видання Defence 24 Якуб Паловські зазначив, що подібних ситуацій неможливо уникнути, і повна безпека повітряного простору неможлива.

Оперативне командування збройних сил підтвердило, що рано вранці над Польщею пролетів непізнаний повітряний об'єкт, імовірно, крилата ракета, який відстежувався радарними системами, доки не перервався контакт. Йдеться про околиці Пшеводува — саме в цьому селі рік тому вибухнула ракета, що прилетіла з-за кордону.

Паловські зазначає, що цей інцидент одразу викликав публічну дискусію, в якій цю ситуацію порівнюють з аналогічною під Пшеводувом і Бидгощем. При цьому багато коментаторів ставлять під сумнів ефективність польської системи протиповітряної оборони.

Чому складно перехопити ракету

Тим часом подібні інциденти можуть відбуватися постійно, і повністю убезпечити повітряний простір просто неможливо. Оглядач зазначає, що через кривину Землі дальність виявлення наземними радарами низьколітаючих цілей, таких як крилаті ракети, за сприятливих умов становить 30-50 км.

"Таким чином, якщо така ракета летить зі швидкістю 800-1000 км/год, часу на реагування залишається дуже мало — кілька хвилин. На практиці в місці польоту ракети має бути наземна зенітна установка, а їх завжди надто мало, щоб покрити всю територію країни", — пояснив Паловскі.

Що стосується винищувачів, які здатні перехопити ракету, то на їхній зліт і виконання бойового завдання просто не вистачить часу. Причому існує ще одна деталь. Перед тим як літак вразить ціль, необхідно встановити візуальний контакт.

"Досі діють правила візуальної ідентифікації цілей — і на це є вагомі причини, адже завжди є можливість, наприклад, українському літаку, який втратив зв'язок із технічних причин, проникнути на польську територію", — додав Паловські.

На його думку, найкращим рішенням у такій ситуації — це чергові літаки, які здатні швидко переміщатися в будь-яку точку для перехоплення цілей, але для довгострокового патрулювання потрібна велика кількість машин і літаки-заправники, без яких постійне чергування неможливе. Хоча подібне патрулювання вже здійснювалося в перші дні російсько-української війни.

Альтернативний варіант

Також є варіант моніторингу повітряного простору за допомогою аеростатів. З 2017 року існує і план будівництва таких апаратів, оснащених радарами. Але запит на закупівлю цієї системи було надіслано тільки в травні 2023 року, а перший радіотехнічний батальйон, що використовує їх, має бути сформований у 2026 році.

Що стосується наземних засобів ППО, то Польща тільки починає створювати інтегровану систему повітряної оборони наземного базування в спектрі малої дальності. Причому в рамках програми Little Narew польська сторона замовила 22 комплекси ЗРК Pilica+, які прикриватимуть ключові об'єкти інфраструктури країни.

Нагадаємо, Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що вранці, 29 грудня, непізнаний бортовий об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною. У ЗМІ додали, що місцеві жителі чули сильний шум і свист.