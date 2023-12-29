Shahed-238 у руках окупантів: яку перевагу отримає РФ, застосовуючи нові БПЛА

Імовірно, нові безпілотники виготовлені з матеріалу, що поглинає радіолокаційні випромінювання. З урахуванням того, що дрони оснащені реактивними двигунами, вони стали більш мобільними й складними для виявлення.

Іранські медіа оприлюднили зображення однієї з останніх військових розробок Ірану — реактивного безпілотника-камікадзе Shahed-238, що є модернізованою версією дрона Shahed-136, використовуваного Росією для ударів по Україні. У зв'язку з цим оглядачі Army Recognition з'ясовували, якими перевагами володіє новий апарат, і які переваги він може надати на полі бою.

Насамперед експерти зазначили, що Shahed-238 має варіант з інфрачервоною/оптичною системою наведення, що призначена для ураження термоконтрастних об'єктів у тилу противника. Також є варіант із радіолокаційною головкою наведення, який може бути використаний для протидії системам ППО.

"Одним із помітних поліпшень порівняно з Shahed-136 є можливість автономної навігації Shahed-238 до цілі, що підвищує його операційну гнучкість порівняно з ручним керуванням", — пишуть експерти.

Це, своєю чергою, дасть змогу збільшити дальність дії та знизити потребу в ретрансляційних станціях поблизу цілі.

Дрони також мають помітно чорні фюзеляжі, що може свідчити про використання матеріалів, які поглинають радіолокаційні випромінювання, хоча офіційного підтвердження цьому поки що немає, зазначають експерти.

Конкретні технічні характеристики Shahed-238 поки що не розголошуються, проте очікується, що його реактивний двигун забезпечить високу швидкість, але за рахунок цього може зменшитися дальність польоту.

Що стосується застосування нових дронів, то з військового погляду розгортання Росією на полі бою в Україні реактивного безпілотника-камікадзе може дати низку переваг. Це мобільні характеристики дрона, зокрема, показники швидкість, маневреність та економії палива — найважливіші фактори для військових безпілотників.

Дрони також мають додаткові приводи, які дають змогу Shahed-238 виконувати точніші та складніші маневри. Це підвищить точність удару по швидко рухомих цілях. Ба більше, збільшення кількості приводів може дати змогу безпілотнику нести важче корисне навантаження, що потенційно підвищує його бойові якості.

Нагадаємо, український експерт Сергій Безкрестнов, оцінюючи потенційну небезпеку нових "Шахедів", зазначив, що рішення встановити реактивний двигун на безпілотник з конструктивного погляду виглядає сумнівним. Тим часом Shahed-238 завдяки цьому ж рішенню зможуть швидше підлітати до цілі та бути недосяжними для перехоплення мобільними групами ППО зі стрілецькою зброєю.