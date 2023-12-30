Прямі звинувачення: у США розповіли, як РФ відволікала ООН і готувала обстріл 29 грудня (відео)

В ООН росіянин скаржився на "негативні наслідки" Революції Гідності, пояснив представник Вашингтону. Саме в цей час військові ЗС РФ рахували траєкторію руху ракет і дронів для масованого обстрілу України.

Росія навмисно відволікала ООН розповідями про небезпеки Майдану на надзвичайному засіданні Радбезу, яке відбулось 27 грудня. При цьому наголошувала, що події 2014 року якось пояснюють вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Саме тоді військові ЗС РФ готували наймасштабніший ракетно-дроновий удар, від якого загинули десятки мирних українців. Про особливості поведінки РФ заявив радник-посланник місії США при ООН Джон Келлі під час надзвичайного засідання Радбезу 29 грудня. Трансляція зібрання, на якому низка дипломатів говорили про російсько-українську війну, опублікована у Youtube-каналі міжнародної організації.

Келлі зазначив, що 27 грудня постійний представник Росії в ООН Василь Небендзя зібрав членів Радбезу, щоб обговорити Революцію Гідності, яка сталась 10 років тому. Подібні дії є "абсурдними", оскільки саме в цей час ЗС РФ готувала удар по країні. Також заявив, що росіяни брешуть, коли говорять, що цілились по військових цілях. Про брехню свідчать кадри руйнувань житлових будинків і десятки мертвих мирних українців.

Зі слів американського дипломата, США закликає членів ООН "рішуче засудити" чергові російські злочини, оскільки відбулась "найбільша повітряна атака на Україну, її міста й критичну інфраструктуру від початку незаконного повномасштабного вторгнення".

"Ми звернулися до всіх членів Радбезу, щоби вони приєднатися до нас та найрішучіше засудити цю огидну атаку на міста й цивільну інфраструктуру по всій Україні", — пролунало під час надзвичайного засідання Радбезу ООН.

Крім представника США, щодо дій РФ висловились представники Великої Британії, Франції, Об'єднаних арабських еміратів, Китаю та низки інших країн світу.

Виступ Джона Келлі на Радбезі ООН щодо дій РФ (див. з 19:03)

Обстріл 29 грудня — деталі

Зазначимо, 29 грудня 2023 року ЗС РФ здійснили масований ракетно-дроновий удар по Україні. Для удару росіяни використали близько 90 ракет різних типів та близько 30 дронів-камікадзе Shahed-136. Внаслідок російського обстрілу повністю зруйновано кілька квартир у житловому будинку в Одесі, пошкоджено станцію метро у Києві, палав торговельний центр і пологовий будинок у Дніпрі, повибивало вікна у навчальному закладі Львова. Згідно з заявою Національної поліції, росіяни убили 30 українців і поранили майже 200.

Голова МЗС України Денис Кулеба заявив, що ініціює надзвичайне засідання Радбезу ООН щодо російського удару 29 грудня. На момент звернення міжнародна організація не відреагувала на надзвичайні події в Україні.

Нагадуємо, в ніч на 30 грудня росіяни запустили по Україні 10 дронів-камікадзе, п'ять з яких вдалось збити силам ППО. Під ударом ворога опинилась Херсонщина: там збили два безпілотники, але є влучання.