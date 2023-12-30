"Уточніть цілі": сенатор США закликає Україну поступитись територією і вимагає пояснень

Сенатор-республіканець вимагає додаткові пояснення від президента Джо Байдена. Зокрема, йому не зрозуміло, якої цілі може досягнути Київ, отримавши 61 мільярд доларів.

Україна повинна змиритись з тим, що Росія окупувала частину її території. Подібний розв'язок російсько-української війни повністю відповідає інтересам США. А щоб отримати пакет фінансування на 2024 рік, потрібно додатково дещо пояснити. Про нову заяву сенатора від штату Огайо республіканця Джей Д. Венса, який підтримує таку позицію, ідеться у статті Newsweek.

Журналісти порталу звернулись до Джей Д. Венса, який на початку грудня 2023 року заявив, що Україні потрібно поступитись територією. На його думку, це "найкраще відповідає інтересам Америки". З моменту виступу американського політика Палата представників США знов відхилила пакет допомоги Україні розміром 61 млрд дол. — у республіканця попросили уточнити його позицію.

Венс пояснив, що саме турбує його колег по партії. З його слів, вони хотіли б "чітких формулювань амбіцій". Зокрема, уряд президента Джо Байдена має пояснити, якої цілі досягне Україна, отримавши саме такий розмір фінансування.

"Те, що ми говоримо президенту, а насправді всьому світу, полягає в тому, що вам потрібно чітко сформулювати амбіції. Чого досягнуть 61 мільярд доларів, а не 100 мільярдів доларів?" — заявив політик.

Допомога США — деталі

Зазначимо, президент Джо Байден восени 2023 року запропонував Конгресу виділити Україні 61 млрд дол., яких їй би вистачило на оборону у 2024 році. Гроші виділялись у комплексу з іншими витратами — на допомогу Ізраїлю, Тайваню та врегулювання міграційних питань. У Палаті представників двічі не підтримували виділення цього пакету. У грудні 2023 року сенатори від Демократичної та Республіканської партій вели консультації, щоб домовитись про позитивне голосування. В підсумку, питання не розв'язали і пішли на різдвяний відпочинок.

Нагадуємо, 29 грудня 2023 року Росія завдала масованого удару по Україні, при чому сили ППО збили 80% російських цілей. Одна з російських ракет залетіла на територію Польщі і польські військові її так і не знешкодили. Експерти пояснили, які об'єкти у Польщі могли зацікавити Кремль.