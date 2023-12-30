Сили спецоперацій навели HIMARS на російську САУ "Мста" на лівобережжі Херсонщини (відео)

Від удару у російської артустановки зайнявся боєкомплект. Наведення здійснили оператори із 73-го морського центру ССО.

Українські спецпризначенці скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по ворожій "Мста-С" на лівому березі Херсонської області. Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій у фейсбуці.

Сили спецоперацій корегували вогонь для удару по російській самохідній артилерійській установці "Мста-С" калібром 152-мм. Подія відбулась на окупованій частині Херсонської області. Наведення здійснили оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій.

Окупанти намагались замаскувати "Мста-С" у лісистій ділянці. Проте аеророзвідники швидко навели та скорегували вогонь з HIMARS. Від удару в російській машині зайнявся боєкомплект артустановки.

"Один влучний удар — і у противника поменшало техніки", — резюмували спецпризначенці.

Зведення Генерального штабу інформує, що окупанти продовжують намагатись вибити українські сили з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби було 11 штурмових дій, але безуспішно. Сили оборони завдають ЗС РФ значних втрат.

Нагадаємо, 24 грудня в окупованому Токмаці пролунали вибухи. В мерії повідомили про удари HIMARS.

30 грудня в мережі показали САУ "Мста-С" з великим "мангалом" для захисту від FPV-дронів.