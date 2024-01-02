Рештки воріт, шматки "Кинджалу": нардепка Рудик та політолог показали наслідки удару РФ (фото)

Свідки удару ракети РФ показали фото руйнувань, завданих під Києвом. У кадр потрапила пожежа, вирва, заповнена водою, вибиті вікна та двері.

2 січня під час ракетного удару РФ по Києву отримали пошкодження квартали приватної забудови у передмісті столиці. Відомі українці, які там проживали, показали кадри з наслідками. Народна депутатка від партії "Голос" Кіра Рудик на сторінці Facebook опублікувала світлини зі свого будинку, де пережила "фільм жахів". Політолог Олексій Голобуцький розмістив у Telegram-каналі фото свого помешкання та сусідньої вулиці, зафіксувавши пожежу та рештки ракети.

Кіра Рудик зауважила, що 2 січня відбувся її "особистий фільм жахів". З її слів, до будинку дісталась вибухова хвиля, ударом вибило шибки та двері, пошкоджено фасад.

"Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе Росія", — ідеться у дописі.

На світлинах, опублікованих у соцмережі, можна побачити одну з кімнат будинку. У кадр потрапила новорічна ялинка, яка встояла під час російського удару. Зліва та справа від ялинки — уламки вікон та дверей.

Обстріл 2 січня — вибиті двері Обстріл 2 січня — ялинка у зруйнованому помешканні Кіри Рудик Обстріл 2 січня — вибиті війна

Олексій Голобуцький зробив фото у перші хвилини після російської атаки. На світлині можна побачити мерехтіння пожежі. Також видно, що металевий шматок невідомого походження розтрощив сходи.

Обстріл 2 січня — пожежа Обстріл 2 січня — пошкоджені сходи Обстріл 2 січня — пошкоджені ворота

Політолог розповів, що робилось біля його помешкання та на сусідній вулиці. З його слів, надпотужний вибух частково зніс ворота, побив вікна та двері будинків на вулиці. На відстані 150 м — вирва. Деяких будинків майже немає, але, з його слів, ніхто не поранений.

"Навколо всі живі, хоч і дуже перелякані", — написав він.

На світлинах Голобуцького можна побачити вирву від російської ракет, діаметром 3-5 метрів. Вирва заповнена водою, тому не ясно, яку має глибину.

Вирва після вибуху ракети РФ під Києвом 2 січня Фото: Facebook / Олексій Голобуцький

Також видно пошкоджені будинки і уламок снаряда РФ, яким росіяни вдарили по мирному місту в Україні.

Обстріл 2 січня — пошкоджена машина Обстріл 2 січня — можливо, уламки ракети РФ Обстріл 2 січня — вирва та пошкоджені будинки

Обстріл України — деталі удару 2 січня

Зазначимо, зранку 2 січня Росія випустила по Україні ракети "Кинджал". За даними командування ПС ЗСУ, українським захисникам вдалося знищити 10 із 10 запущених аеробалістичних ракет.

За кілька хвилин після пусків стадо відомо про роботу сили ППО на Київщині та Харківщині. Мер столиці Віталій Кличко пізніше повідомив, що є руйнування та поранені у шести районах. Уламки упали у житлових квартах, пошкодили об'єкти інфраструктури. Жителі жива страждають від відсутності світла, ішлося у повідомленні ДТЕК.

У Харкові від російських ракет у Шевченківському районі загинула одна людина. Також мер міста заявив, що понад 40 українців отримали поранення.

Тим часом жителі Воронезької області також повідомили, що їх "бомблять". З'ясувалось, що в одному з російських сил упала ракета, яку ніс бомбардувальник для удару по Україні. Зі слів свідків, вибухова хвиля знищила цілу вулицю.

В ніч з 2 на 2 січня росіяни також запустили по Україні дрони-камікадзе: про роботу сил ППО повідомляли у кількох областях. Зранку у Повітаннях силах повідомили, що збили усі 35 безпілотників, які використали ЗС РФ, щоб нашкодити українцям.