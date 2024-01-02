Ракетна атака на Київ: загинули 2 людини, а 43 дістали поранення, — КМВА (фото)

У КМВА зазначили, що в Солом'янському районі рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб і 134 людини були евакуйовані. У ДТЕК заявили, що через обстріли пошкоджено обладнання електромереж.

Унаслідок ракетного удару ЗС РФ по Києву 2 січня загинули 2 людини, а 43 дістали поранення. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації о 12:58.

Також повідомляється, що в Солом'янському районі рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб і 134 людини були евакуйовані.

"Пожежу локалізовано, ліквідація наслідків триває", — ідеться в повідомленні.

Наслідки удару по Києву Фото: КМВА

Крім того, у КМВА заявили, що в Подільському районі ліквідовано загоряння у двох автосалонах на загальній площі 300 квадратних метрів. Зазначається, що повністю згоріло 29 автомобілів, ще 5 пошкоджено.

Наслідки удару по Києву Фото: КМВА

"У Печерському районі ліквідовано незначні загоряння у двох недобудовах", — зазначили в КМВА.

Наслідки удару по Києву Фото: КМВА

У ДТЕК заявили, що через обстріли пошкоджено обладнання електромереж.

Наслідки удару по Києву Фото: КМВА

"Масована атака російських окупантів призвела до пошкоджень повітряних ліній високої та середньої напруги. Продовжуємо ремонтні роботи в столиці та Київській області", — зазначили у відомстві.

Ракетний удар по Києву 2 січня: що відомо

Як повідомляв Фокус, вранці2 січня російські окупанти здійснили масований ракетний удар по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено будинки, є постраждалі та загиблі. Вночі та вранці 2 січня повітряна тривога в Києві лунала двічі — о 2:24 годині та о 5:53. Сумарно повітряна тривога тривала майже 6 годин. За інформацією КМВА, по Києву були хвилями випущені з бомбардувальників крилаті ракети типу Х-101/Х555/Х-55. Разом із цим окупанти випустили з літаків МіГ-31 аеробалістичні ракети "Кинджал".