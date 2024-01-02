F-16 кинули проти "кинджалів": у Польщі відреагували на масовану ракетну атаку РФ

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що винищувачі F-16 стартували через 45 хвилин після пусків російських ракет. Всього на перехоплення відправили чотири повітряні судна.

Польські винищувачі F-16 здійняли у повітря у період, коли РФ здійснювала ракетний обстріл України. Небо над сусідньою країною патрулювало чотири військових літаки, які приземлились лише після сигналу відбою, поданого Повітряними силами ЗСУ. Про реакцію військового командування Польщі ідеться у дописах Збройних сил у соцмережі X (раніше — Twitter).

Близько 8:49 (за Києвом) Оперативне командування Польщі заявило, що помітила підвищену активність російської авіації. У відповідь підняли у повітря чотири літаки F-16 союзників. Два літаки злетіли з авіабази в Лаську, ще два — з авіабази в Кшесінах. Перша група стартувала о 6:45 за Києвом, друга — о 7:15 за Києвом.

Мета дій союзницької авіації — "забезпечення безпеки повітряного простору", — написали військові. Також попередили цивільних, що може бути гучно через політ літаків.

Об 11:45 польські військові повідомили, що повернули літаки на бази. Запевнили, що загроза минула, але моніторинг повітряної ситуації продовжується.

Зазначимо, авіабази, з яких злетіли польські F-16, розташовані за 365 км від кордону України та за 300 км від Вульки-Лабунської, де під час обстрілу 29 грудня "заблукала" ракета РФ, які не збили Збройні сили Польщі.

Звідки злетіли F-16 у Польщі 2 січня Фото: Google Maps

Обстріл України — деталі

Зазначимо, під час масованого ракетного удару РФ 29 грудня російська ракета залетіла на територію Польщі. Спершу її називали "невідомим об'єктом", але потім визнали, що це дійсно ракета росіян. Польська влада запевнила, що снаряд не збивали — він пролетів 45 км вглиб країни. Однак наголосили, що підняли у повітря винищувачі F-16, які попрямували у точку проникнення.

Нагадуємо, Повітряні сили України повідомили про ракетні пуски РФ о 6:00. Після цього інформували про ще кілька хвиль пусків ракет РФ. Після завершення повітряної тривоги, яка в Україні пролунала о 9:45, Повітряне командування розповіло деталі про удар Росії. Вказали, що росіяни запустили по українцях 10 ракет "Кинджал" (о 7:30) та 70 ракет Х-101 (о 6:00). Крім того, з півночі летіли 12 "Іскандерів" (або С-300 чи С-400), а з півдня — три "Калібри". За підсумками роботи сил ППО вдалось збити 72 повітряних цілі: збили усе, крім балістики.

Вибухи пролунали у Києві та Харкові, раніше повідомляв Фокус. У столиці загинуло дві людини, кілька десятків отримали поранення. У Харкові загинула одна людина, а поранені — майже пів сотні.

Працівники ДСНС міста Київ показали кадри долання наслідків російського обстрілу. На світлинах з місця подій — приклад порятунку жителя багатоповерхівки, гасіння пожежі, розбирання завалів.