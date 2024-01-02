Ракета впала неподалік вольєру: у Києві внаслідок обстрілів постраждала левиця (відео)

За словами волонтерів, уламки ракети впали за 300 метрів від вольєру левиці. Вона не травмувалася фізично, однак отримала контузію. Наразі левиця отримує необхідне лікування.

Внаслідок масованого ракетного удару 2 січня у Києві постраждала левиця Юна. Про це повідомляють у Центрі порятунку диких тварин.

Зазначається, що під час ранкової атаки одна зі збитих ворожих ракет впала неподалік вольєру левиці – лише за 300 метрів. Внаслідок цього Юна отримала серйозну контузію та повністю втратила орієнтацію у просторі.

У Центрі кажуть, що переглянули записи з відеокамер та це не звичайна травма, оскільки левиця не вдарилася. Наразі вона отримує необхідне лікування.

Раніше у Центрі порятунку диких тварин розповідали історію левиці. Юна потрапила до волонтерів у лютому цього року.

Раніше вона жила у приватному звіринці, де через стрес отримала проблеми зі здоров’ям та психологічну травму. Зокрема, вона жила в одному вольєрі з левом, якого боялася, тому постійно лежала на одному місці. Однак під постійним наглядом та турботою вона почала одужувати.

Ракетна атака на Київ

2 січня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву. За словами голови фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, це була одна наймасштабніша комбінована ракетна атака у світі, яку успішно відбила українська ППО.

Повідомлялося, що загалом ЗС РФ випустили 99 ракет різного типу, з яких 72 було збите силами протиповітряної оборони.

За останньою інформацією внаслідок атаки загинули 2 людини, поранення отримали 48 людей. Відомо, що постраждали шість районів столиці, найбільше постраждав Солом’янський район.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл Києва. За його словами, Росія знову атакувала цивільні об'єкти, тому повинна "відчути наслідки того, що вона робить".

Також повідомлялося, що уламки ракет впали у район посольства США у паркову зону. У близько 20 будинках вибило шибки.