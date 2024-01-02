Контракт на $300 млн: РФ отримає канал експортних доходів за допомогою Індії, — ЗМІ

За словами журналістів, РФ та Індія "згадали" про контракт на модернізацію радянських вертольотів, який було укладено ще 2016 року.

Росія допомагатиме Індії модернізувати вертольоти Ка-28. Контракт було укладено ще у 2016 році. Про це повідомляє Defense Express.

Як пише портал IDRW.org, частину робіт виконуватимуть на території Російської Федерації із залученням російського ВПК. Після капітального ремонту вертольоти повернуться до Індії для модернізації. Програма отримала індекс KV 28 MLU Mid-Life Update.

Повідомляється, що програма модернізації стосується як бортової апаратури, так і оновлення ресурсу планера. Поки що невідомо, чи залучатимуться водночас російські фахівці.

Видання пише, що російський "Центр аналізу стратегій і технологій" додав, що контракт на модернізацію індійських Ка-28 за наведеною вище програмою модернізації РФ та Індія уклали ще у 2016 році, орієнтовна вартість заявлена на рівні 300 мільйонів доларів.

"З іншого боку, перехід до виконання цього контракту означає, зокрема, що російський ВПК отримає один із "каналів" експортних доходів, який можна буде використати для виробництва зброї у війні проти України", — ідеться в матеріалі.

Вертольоти Ка-28: що це

Ка-28 — це експортна версія радянського вертольота Ка-27ПЛ зі спрощеним бортовим обладнанням. Призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу. Він здатний виявляти сучасні підводні човни і надводні цілі, передавати дані про них на корабельні та берегові пункти, а також атакувати їх із застосуванням бортових засобів ураження.

Нагадаємо, що 29 грудня повідомлялося, що РФ та Індія обговорюють спільне виробництво зброї, незважаючи на війну в Україні. Товарообіг між РФ та Індією минулого року перевищив 50 млрд доларів. Очікується, що цього року показники ще більше зростуть.

Також повідомлялося, що Китай і РФ заявили, що налагодили квантовий зв'язок через супутники. Вчені мають намір створити мережу квантового зв'язку для країн-учасниць БРІКС — Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки.