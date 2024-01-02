Масована ракетна атака: скільки людей загинуло і постраждало в Києві та Харкові (відео)

За даними місцевої влади, кількість постраждалих у двох регіонах уже перевищує 100 осіб. Людям продовжують надавати медичну допомогу, а рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

2 січня російські окупанти атакували за допомогою ракет кілька регіонів України, внаслідок чого загинули мирні люди. Фокус зібрав інформацію про жертв і постраждалих.

Загалом за ранок вівторка противник запустив по території України 99 ракет різного типу. Більшу частину з них вдалося перехопити і знищити, однак без наслідків не обійшлося.

Руйнування різного ступеня було зафіксовано в Києві, Харкові, а також у Київській області. Загинули люди.

Атака по Україні 2 січня: Київ

У Київській міській військовій адміністрації написали, що станом на 16:10 зафіксовано двоє загиблих унаслідок ракетної атаки. Також 49 осіб отримали поранення різної тяжкості. Усім надали медичну допомогу.

"У більшості — мінно-вибухові травми", — йдеться в повідомленні.

За даними від мера столиці Віталія Кличка, госпіталізовано було 43 жителі Києва. Усі екстрені служби продовжують працювати на місці.

Атака по Україні 2 січня: Київська область

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко писав, що станом на 12:00 16 осіб звернулися до медиків по допомогу і серед них була восьмирічна дитина. Двоє людей загинули внаслідок ракетної атаки противника по області.

"У Вишневому внаслідок ранкової атаки уламками пошкоджено 11 багатоквартирних будинків. Понад 700 мешканцям цих будинків надається необхідна допомога. Людям буде надано тимчасове житло. Підготовлено місця для розселення 1 тис. осіб. Організовано гаряче харчування", — ідеться в повідомленні.

Окремо було зазначено, що атака пошкодила 16 приватних будинків, 11 багатоквартирних будинків, 2 школи, складські приміщення, церкву, низку підприємств, понад 60 автомобілів.

Атака по Україні 2 січня: Харків

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону також поділився новими даними про ракетну атаку противника. Російські окупанти вдарили по центру міста ракетами "Іскандер-М". Зафіксовано це було в Шевченківському районі.

"Унаслідок обстрілу постраждали 52 людини. Станом на зараз у медзакладах Харкова перебуває 27 постраждалих, з них 6 дітей. Наразі 4 госпіталізованих дітей у легкому стані, ще одна дитина перебуває на амбулаторному лікуванні. Двоє дорослих — у вкрай важкому стані. Усім пацієнтам медики надають необхідну допомогу", — заявив Олег Синєгубов.

В епіцентрі обстрілу було пошкоджено близько 40 будинків і 6 із них тимчасово без опалення. На місце прибули відповідні служби, щоб якомога швидше впоратися з наслідками.

Загинула одна жінка, якій був 91 рік, повідомляв раніше голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, 2 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сили ППО встановили рекорд зі знищених "Кинджалів" — 10 із 10. Він вдячний західним партнерам за військову допомогу, однак для подальшого захисту потрібно більше систем і боєприпасів. Росія не збирається зупинятися.