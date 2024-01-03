В Україні почнуть збірку японських пікапів Isuzu для Сил оборони

Завдяки наявності замовлень на автобуси та вантажівки, Ataman планує розгорнути збірку Isuzu D-Max в Черкасах.

Компанія Ataman планує налагодити виробництво пікапів Isuzu D-Max в Україні для потреб Сил оборони. Про це повідомляє інформаційно-аналітичній групі Auto-Consulting.

У 2024 році на потужностях підприємства Ataman планується налагодити виробництво японських пікапів. Наразі на підприємстві в Черкасах працює 400 людей, в планах є додатково найняти ще 60 осіб.

Державні програми та фінансування закупівель шкільних автобусів дозволяє планувати виробництво пікапів. У 2024 році передбачено на придбання шкільних автобусів 1 млрд гривень. Автобус Ataman виготовляється на шасі японських Isuzu. Локалізація автобусів вже досягла 67%, а вантажівки — понад 30%. Зазначається, що "Черкаський автобус" вийшов на показники до початку повномасштабної війни.

Isuzu D-Max в Національній поліції

Голова наглядової ради черкаського автобусного заводу Ataman Олександр Дорош каже, що виробляти для Сил оборони будуть пікапи Isudu D-Max. Такі автівки вже присутні на українському ринку і їх зокрема використовує Національна поліція.

Пікап має 1,9-літровий турбодизельний двигун на 120 або 163 кінські сили. Дорожній просвіт машини складає 60 см. Isuzu D-Max має привід Part-time 4WD. Місткість паливного бака складає 76 літрів.

Нагадаємо, 5 грудня ЗМІ припустили, скільки боєприпасів може виготовляти Україна, якщо врахувати стартові можливості країни.

19 грудня стало відомо, що Міноборони планує закупити 1016 пікапів для української армії. Для цього виділено 1,7 млрд гривень.