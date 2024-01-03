ЗС РФ намагаються наступати на Часів Яр і проводять перегрупування, — Сирський (карти)
За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, ворог змінив тактику — на напрямках наступу використовується більше техніки для підтримки піхоти.
Збройні сили Російської Федерації перегруповуються на Лиманському напрямку і намагаються наступати на місто Часів Яр Донецької області. Про це в середу, 3 січня, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
За словами командувача, на Бахмутському напрямку тривають напружені бої поблизу села Богданівка.
"Також противник намагається наступати в напрямку міста Часів Яр", — зазначив Сирський.
На Куп'янському напрямку ЗС РФ продовжують щоденні штурми в районі села Синьківка. На думку командування, росіяни намагаються створити тут плацдарм для подальшого наступу на місто Куп'янськ.
На Лиманському напрямку ворог перегруповується після понесених втрат.
"Водночас на цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію для нанесення ударів керованими авіаційними бомбами", — додав Сирський.
Нова тактика ЗС РФ
За словами Сирського, на тих напрямках, де росіяни наступають, ЗС РФ збільшили кількість техніки, що використовується, — з її допомогою намагаються підтримати штруми піхоти.
"Також, для продовження штурмових дій ворог використовує штурмові підрозділи сформовані з колишніх злочинців "Шторм Z" і "Шторм V". Крім того, противник продовжує перекидати резерви з інших напрямків", — зазначив Сирський.
Командування ЗСУ наголошує, що ведеться постійна робота з оперативного ухвалення рішень та ефективного контролю за діями противника. Основна увага приділяється збереженню життя і здоров'я українських військовослужбовців, дієвій контрбатарейній боротьбі та знищенню резервів противника на шляхах їхнього руху.
Нагадаємо, 29 грудня в американському Інституті вивчення війни повідомляли, що ЗС РФ могли просунутися на Бахмутському напрямку.
Раніше офіцер запасу Петро Черник заявив, що українці мають розуміти, що часткові успіхи у великих війнах бувають навіть у тих, хто програє. Тому "розводити зраду" щодо втрати Мар'їнки зарано.