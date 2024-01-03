Засипають позиції "пелюстками" і підтягують снайперів: в ЗСУ про нову тактику РФ на Донеччині

Російські окупанти почали ночами розміновувати дороги і дистанційно мінувати позиції ЗСУ, розповів боєць 24 ОШБр "Айдар".

На Донеччині російські окупанти готуються до штурмів на кількох ділянках фронту. Туди стягують піхоту і снайперів. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" розповів доброволець 24 ОШБр "Айдар", позивний "Осман", Станіслав Бунятов.

"Зараз окупанти готуються до штурмів в районі Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. Намагаються ночами розміновувати дороги, засипають дистанційно наші позиції "пелюстками", підтягують в цей район відповідальності свіжу піхоту та снайперів", — розповів він.

Боєць ЗСУ зазначив, що українські захисники вже чатують на врожу техніку і навіть чекають, аби ворог її більше використовував, щоб нищити.

"Ми готові, аби на техніці їхали, було би взагалі добре. У мене хлопці вже за винагороду техніку х**рять, то тільки чекають, як коршуни", — написав Бунятов.

Нагадаємо, що ЗС РФ перегруповуються на Лиманському напрямку і намагаються наступати на місто Часів Яр на Донеччині. Про це 3 січня, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

29 грудня в американському Інституті вивчення війни повідомляли, що ЗС РФ могли просунутися на Бахмутському напрямку.