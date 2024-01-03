Влучили по центру: ЗС РФ обстріляли Харків ракетами С-300, — ОВА

Харківські посадовці повідомили про два удари ракетами по обласному центру. Жителі Бєлгорода підтвердили, що чули роботу ЗС РФ.

Увечері 3 січня ЗС РФ запустили ракети С-300 по Харкову. Ворог здійснив два удари і пошкодив об'єкти у центральних районах населеного пункту. Пошкоджено виключно цивільні будівлі. Про черговий російський обстріл розповів голова Харківської ОВА Олега Синєгубов у Telegram-каналі.

Синєгубов пояснив, інформація про використання ворогом ракет С-300 — попередня. З його слів, про постраждалих даних немає. Місце влучання російських снарядів — нежитлова цивільна забудова у центрі Харкова.

"Служби продовжать огляд місць ударів", — написав посадовець у дописі, розміщеному о 23:04.

Обстріл Харкова — деталі

Зазначимо, увечері 3 січня повітряна тривога у Харкові тривала з 21:41 по 23:01, вказали на інформаційному порталі. При цьому у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ не повідомляли про джерело загрози. Останнє повідомлення щодо міста розмістили о 20:32: попереджали про активність тактичної авіації біля Бєлгорода і можливість авіаударів на сході.

Мер Харкова Ігор Терехов о 23:15 підтвердив удар по обласному центру. Посадовець не додав деталей щодо удару РФ: з його слів, вдарили по середмістю, про постраждалих поки що не відомо.

Тим часом у Бєлгороді жителі чули гучні звуки, о 22:36 написали у місцевому пабліку "Жесть Белгород". Зазначили, що звуки можуть бути пов'язані "з роботою ЗС РФ".

ЗС РФ кілька днів поспіль обстрілюють Харків з використанням ракет С-300 та "кинджалів", раніше повідомляв Фокус. 2 січня під удар росіян потрапила школа та дитячий садок. Згідно з заявою мера, загинула одна людина, поранено — 45. Також посадовець припустив, що ворог міг запустити по місту аеробалістичну ракету "Кинджал". Під час удару 30 грудня під обстріл потрапив готель у центрі Харкова. Згідно з даними прокуратури, росіяни застосували ракету "Іскандер", яку випустили з території Бєлгородської області РФ. Ще один російський обстріл стався 29 грудня: тоді у місті загинула одна людина і стались масштабні руйнування та пожежі.

Нагадуємо, 3 січня експерти пояснили, з якою метою росіяни почали так часто масово обстрілювати Україну. Тим часом у СБУ познайомились з блогерами, які публікували місця ударів ракет ЗС РФ 2 січня.