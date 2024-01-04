Найбільший обмін полоненими: ISW пояснив, чому Росія саме зараз віддала заручників

Аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що Росія хоче показати свою готовність діяти у рамках міжнародного права на фоні останніх повідомлень про те, що українських полонених страчують без вироків суду та змушують брати участь у бойових діях.

3 січня в Україну із російського полону повернулося 230 людей, серед яких як військові, так і цивільні особи. З початку повномасштабного вторгнення це найбільший обмін полоненими. Імовірно провівши обмін після тривалої паузи Росія хоче показати, що зацікавлена діяти у рамках міжнародного права і норм. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 3 січня.

Зазначається, що це перший офіційний обмін військовополоненими із серпня минулого року. Додому повернулися військові ЗСУ, Нацгвардії, Військово-морських сил та Держприкордонслужби.

Велика кількість повернутих в Україну військових воювали на острові Зміїний та у Маріуполі. Зокрема, вони перебували у російському полоні майже два роки.

Тим часом Міноборони РФ заявило про повернення з України 248 своїх військових. Також вони подякували Об’єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ) за роль посередника у цьому обміні.

Аналітики зазначають, що російські джерела писали про різну кількість українських військових, яких було повернуто. Одні писали, що з полону звільнено 173 людини, а інші – що "до 230" осіб.

Російські військові блогери хвалили Міноборони РФ, адже кількість повернутих військових Росії була більшою, ніж українських. Зокрема, це начебто було назрілим після обміну у вересні 2022 року. Тоді Україна повернула з російського полону 215 військовополонених, серед яких були лідери полку "Азов".

Саме цих військовослужбовців Росія обіцяла посадити за ґрати за до кінця війни. Однак вони були обміняні на 55 російських полонених та політичних в’язнів, серед яких був звинувачений у держзраді екснардеп Віктор Медведчук.

В Інституті вивчення війни звертають увагу на час, коли Росія погодила найбільший обмін військовополоненими. Представник Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко ще у листопаді повідомляв, що РФ з невідомої причини заморозила обмін літом минулого року.

Аналітики наголошують, стало відомо про декілька випадків за останні тижні, коли окупанти використовували полонених українських військових з порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

Зокрема, йдеться про використання полонених у бойових діях, використання українських бійців як живий щит, страту без суду і слідства.

В ISW кажуть, імовірно саме на фоні цієї інформації Росія вирішила провести такий великий обмін. Таким чином вони хочуть показати, що зацікавлені діяти в рамках міжнародного права і норм.

Нагадаємо, у рамках обміну полонених, який відбувся 3 січня, окрім військових з полону РФ також було звільнено шість цивільних осіб, серед яких: музикант, жінка у декретній відпустці та викладач університету. Також в Україну була повернена бойова медикиня, яка воювала у складі 36 ОБрМП.

За словами очільника української розвідки Кирила Буданова, обмін готувався тривалий час, а перемовини між Росією та Україною були важкими. Третьою стороною, яка займалася організацією обміну, були Об'єднані Арабські Емірати