"Разом пройшли Маріуполь": морпіху-медикині, яка повернулася з полону, зробили пропозицію (відео)

За словами командира 36-ї ОБРМП Сергія Волинського, Галина Федишин та її коханий Микола Гриценяк власним прикладом показали, що справжні почуття не знають перешкод.

Бойова медикиня миколаївських морських піхотинців Галина Федишин, яка напередодні повернулася з російського полону, отримала пропозицію руки і серця від коханого Миколи Гриценяка. Про це повідомив командир 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 4 січня.

За його словами, він став свідком не просто заручин, а справжнього тріумфу любові, яка пережила випробування, здатні врятувати найсильніших, але не дозволила зруйнувати їх.

"Пара українських морпіхів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це — пекло на землі. Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полону та довгу розлуку, але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон. Їхні почуття та відданість одне одному стали символами непереможної віри та надії", — заявив Сергій Волинський.

Військовослужбовиці, яка повернулася з полону, зробили пропозицію Фото: Facebook Військовослужбовиці, яка повернулася з полону, зробили пропозицію Фото: Facebook

Повернення бійців ЗСУ в Україну: деталі

У середу, 3 січня в Україну повернулися 230 бійців різних підрозділів Сил оборони, які потрапили в російський полон. Противник захоплював їх на острові Зміїному, на "Азовсталі" та інших відрізках фронту, але через багато місяців полону вони знову вдома.

Це перший обмін полоненими за останні півроку, адже росіяни відмовлялися повертати українських людей назад. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що організацією цього процесу займалася третя сторона — Об'єднані Арабські Емірати.

Серед тих, хто знову опинився в Україні, була і Галина Федишин, яка пробула в росіян практично два роки. Перебуваючи в неволі, вона принципово розмовляла лише українською. Противник кілька разів робив вигляд, що вивозить її на обмін, однак у результаті повертали назад до місця утримання.

Нагадаємо, 4 січня омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, коли може відбутися ще один обмін полоненими. За його словами, за останні кілька тижнів у переговорах із РФ відбулися певні зрушення, тож є надія, що процес прискориться. Водночас, противник у будь-який момент може знову піти у відмову.