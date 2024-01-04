Потрапив у полон 24 лютого 2022 року: Україна повернула додому сержанта Вадима Максименка

За даними радниці Офісу президента Дар'ї Зарівни, російські окупанти захопили в полон сержанта 79-го прикордонного загону Держприкордонслужби Вадима Максименка на КПВВ "Чонгар" у Херсонській області.

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У рамках великого обміну полоненими 3 січня, в Україну повернувся сержант Вадим Максименко, який потрапив у полон у перший день повномасштабного вторгнення. Про це написала радниця з питань комунікацій керівника офісу президента Дар'я Зарівна у своєму Telegram-каналі.

Дар'я Зарівна зазначила, що Вадим Максименко був захоплений російськими окупантами на КПВВ "Чонгар" у Херсонській області. Військовий пробув у полоні з 24 лютого 2022 року до 3 січня 2024 року.

Вадим Максименко потрапив у полон на КПВВ "Чонгар" Фото: Скриншот

"Просто уявіть, скільки часу втратила людина", — написала радниця Офісу президента.

За інформацією порталу "Новинарня", Вадим Максименко — сержант 79-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Обмін полоненими 3 січня: що відомо

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україну повернулися 230 бійців різних підрозділів Сил оборони, які потрапили в російський полон, воюючи на острові Зміїному, на "Азовсталі" та інших відрізках фронту. Обмін відбувся після піврічної перерви та відмови російської сторони вести переговори.

З російського полону вдалося повернути 230 людей

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що обмін готувався протягом довгого часу, а організацією цього процесу займалася третя сторона — Об'єднані Арабські Емірати.

Кирило Буданов розкрив подробиці обміну

Виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, учасник оборони Маріуполя Сергій Волинський зазначив, що в рамках обміну додому повернулася остання дівчина-морпіх, яка була в полоні — Галина Федишин.

Галина Федишин Фото: Сергій Волинський

Своєю чергою майор ЗСУ і заступник командира 3 ОШБр Максим "Мосе" Жорін у своєму повідомив, що серед звільнених військових немає жодного з підрозділу "Азов".