Су-34 знищений вогнем: ГУР підтвердило ліквідацію винищувача під Челябінськом (відео)

У розвідці оприлюднили відео, на якому видно, як горить російський бойовий літак. У ГУР заявили, що причини загоряння літака уточнюються.

Російська авіація залишилася ще без одного винищувача. В українській розвідці підтвердили знищення ворожого тактичного бомбардувальника Су-34 у ніч на 4 січня. Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі ГУР.

Зазначається, що інцидент стався на аеродромі "Шагол", який розташовується у Челябінську. У розвідці кажуть, що він належав авіаційному полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ. Наразі встановлюються причини займання ворожого бомбардувальника.

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Зазначимо, що спершу про інцидент на російському аеродромі повідомили журналісти, посилаючись на власні джерела у спецслужбах. Повідомлялося, що імовірно за ліквідації ворожого літака причетне Головне управління розвідки МОУ.

Додамо, що на момент написання новини у російському Міністерстві оборони не публікували жодних заяв, відносно загоряння винищувача Су-34.

Бомбардувальник Су-34 – що відомо

Винищувачі Су-34 здатні здійснювати удари по наземних цілях як в оперативній, так і тактичній глибині. Він може летіли зі швидкістю до 1,9 тис. км/годину на висоті до 14,6 кілометра.

Ці літаки РФ постійно використовує у війни проти України. Раніше у ГУР повідомляли, що винищувачами Су-34 завдають удари по об’єктах мирної інфраструктури та житлових кварталах українських міст, зокрема, некерованими авіабомбами.

Варто зазначити, що вже чимала кількість таких винищувачів була збита Силами оборони України. Лише у грудні минулого року російська авіація втратила від п’яти до семи цих літаків. Питому, ворожі літаки вибухають на великих відстані від України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила щонайменше 26 винищувачів Су-34.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни пояснювали, що після збиття ворожих винищувачів на Херсонщині 22 грудня, окупанти припинили обстрілювати авіабомбами українські позиції на плацдармі у Кринках.