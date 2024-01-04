Приїхали Залужний та Умєров: в комітеті Ради почали розгляд законопроєкту про мобілізацію

Народні депутати вирішили вислухати аргументи військового командування щодо певних положень законопроєкту про мобілізацію. Стверджують, що внесуть зміни й видалять антиконституційні пропозиції.

Зранку 4 січня до народних депутатів у Верховну Раду прибув голова Міністерства оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. Причина візиту у Раду — початок обговорення законопроєкту, який може змінити систему мобілізації у воюючій країні. Про дії політиків та посадовців повідомив голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram-каналі.

Арахамія о 10:38 написав, що 4 січня починається розгляд законопроєкту №10378 "Про удосконалення деяких питань мобілізації" у профільному комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Народні обранці будуть кілька днів обговорювати пропозиції, внесені на розгляд ініціаторами, вказаними у картці на сайті Ради.

Зі слів нардепа, у його колег по парламенту є питання щодо законопроєкту. Відповіді вони хотіли б почути від людей, дотичних до сфери оборони та безпеки. Тому на засідання комітету запросили трьох посадовців: міністра оборони Умєрова, головнокомандувача Залужного, а також начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Шапталу.

Арахамія - про початок обговорення законопроєкту про мобілізацію Фото: Скриншот

Зазначимо, о 13:58 народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив деякі деталі, озвучені посадовцями. Зокрема, нардепам пояснили, що мобілізація — "об'єктивна складова війни". Якщо її не провести, то "не буде кому боронити державу". З його слів, досягнули домовленостей, що з законопроєкту видалять антиконституційні пропозиції і внесуть певні зміни.

Гончаренко - деталі щодо обговорення законопроєкту №10378 Фото: Скриншот

Голова комітету за нацбезпеки і нардеп від "слуг народу" Олександр Завітневич на сторінці Facebook поки що не коментував початок обговорення законопроєкту №10378. Останній допис політика — привітання з Новим роком.

Законопроєкт про мобілізацію — деталі

Зазначимо, законопроєкт про мобілізацію з'явився на порталі Верховної Ради 25 грудня 2023 року. У документі пропонують внести зміни у низку чинних законів, які мають допомогти поповнити лави Сил оборони. Пропозиції авторів стосуються змін тривалості служби, можливість демобілізації після 36 місяців перебування на фронті, зміни у переліку підстав для відстрочки тощо. Також є ідея знизити вік мобілізації українців з 27 до 25 років.

Тим часом президент України Володимир Зеленський 19 грудня повідомив, що до лав ЗСУ потрібно мобілізувати близько 450-500 тис. українців — таку інформацію йому озвучили у військовому командуванні. Головнокомандувач ЗСУ Залужний пояснив, що Україні дійсно потрібні люди, щоб обороняти країну протягом 2024 року.

Нагадуємо, 3 січня політолог пояснив, наскільки довго будуть прийматись зміни до закону про мобілізацію. Також юристка розповіла, яким категоріям жінок потрібно обов'язково стати на облік у Територіальні центри комплектування.