Повітряні удари по території РФ руйнують економіку окупантів, — експерт (відео)

Політолог Тарас Загородній заявив, що ЗС РФ не можуть прикрити всю територію Росії протиракетними комплексами. А знищення кількох нафтопереробних заводів може завдати сильної шкоди.

Удари Сил оборони України по території Росії завдають істотної шкоди економіці ворога. Про це в коментарі"24 каналу" заявив політолог Тарас Загородній.

За його словами, важливо обирати цілі, ураження яких справді матиме суттєвий вплив на окупантів. Крім того, Захід не проти, щоб Україна била по території країни-агресора, але не західною зброєю.

Загородній сказав, що все впирається в наявність в України свого озброєння — дронів або ракет. Експерт заявив, що у росіян уже є проблеми із заміною обладнання на нафтопереробних заводах. Їм не може допомогти навіть Китай.

Крім того, за словами політолога, ЗС РФ не можуть прикрити всю територію Росії протиракетними комплексами. А знищення кількох нафтопереробних заводів може завдати сильної шкоди, адже в окупантів почнуться проблеми з дизелем для армії.

Також Загородній згадав ще одну важливу ціль — Новоросійський морський порт. Там РФ має велику частку товарообігу. Якщо його знищити, то у росіян буде значно більше проблем.

"Порти в Новоросійську — це 30-40% товарообігу. Знищення цих портів — величезний удар по економіці Росії. Це я можу сказати вам як економіст. А військові, впевнений, добре знають, що там робити", — зауважив Загородній.

Тарас Загородній про удари по РФ (дивитися з 35 хвилини)

Нагадаємо, що ГУР Міноборони України ГУР підтвердило руйнування винищувача під Челябінськом. У розвідці оприлюднили відео, на якому видно, як горить російський бойовий літак. Причини загоряння літака уточнюються.

Також 30 грудня повідомлялося, що Збройні сили України посеред ночі завдали ударів по різних військових об'єктах на території Росії. За інформацією від джерел у спецслужбах, під час атаки було використано понад 70 безпілотників. Частину з них ППО противника перехопила, проте більшість ефективно спрацювали по цілях.