Масована атака безпілотників на Крим і Новоросійськ: що відомо про нічний удар по РФ

Крим та Новоросійськ пережили три повітряні атаки протягом останніх десяти годин. Російська влада запевнила, що справилась з загрозою — сили ППО начебто збили усі цілі.

Увечері 4 січня жителі окупованого Криму почули сирену повітряної тривоги. Після цього у деяких регіонах півострова пролунали вибухи, схожі на роботу сили ППО. У інших регіонах ППО не чули, натомість над головами деренчали БПЛА невідомого походження. Про деталі масованої атаки безпілотники розповів губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, Міноборони РФ, а також проросійський паблік "ЧП Крим".

Згідно з повідомленнями у соцмережах, 4 січня російських окупантів тривожили кілька разів — близько 15:00, 20:00 та 22:00.

Вибухи в Криму — деталі

Окупанти повідомили про повітряну тривогу о 15:40 год, розповіли у проросійському пабліку. Також попередили, що у Севастополі припиняє ходити громадський транспорт, а людей запрошували пройти в укриття. За 10 хвилин відзвітували, що чули вибухи — гадали, що то працюють сили ППО. Також пояснили, що то за дим багать громадяни на "внутрішньому рейді і у Північній бухті": це, начебто, "засоби маскування".

"Запах неприємний, але це абсолютно безпечно", — заспокоїли кримчан.

О 16:33 губернатор Севастополя заявив, що сили ППО начебто відбили усі атаки з повітря. Також назвав, де саме упали уламки — на вул. Глухова, Мостовій (південна частина Севастополя), Монастирському шосе та у районі Федюхінських висот (північна частина). Пізніше додав, що уламки упали біля Пісочної бухти, Чорноріччя, на вул. генерала Жидилова та на набержній Учкуєвки.

Вибухи у Севастополі 4 сіяяня Фото: Скриншот

Тим часом Міноборони РФ у Telegram-каналі запевнило, що о 16:20 (за Києвом) відбулась атака десятків ракет — їх усі збили силами ППО. Після цього, о 19:40, відбулась атака безпілотників літакового типу — їх також начебто усі знищено.

Міноборони РФ - про першу атаку з повітря по Криму 4 січгя Фото: Скриншот Міноборони РФ - про другу атаку з повітря по Криму 4 січгя Фото: Скриншот

Однак о 21:43 у Telegram-каналі "Крымский ветер" розмістили запис з Сакського району. На записі чути гучне деренчання моторного безпілотника і зовсім не чути роботу сил ППО.

Близько 22 год. з'явились дописи, у яких ішлось про наростання кількості безпілотників у небі над Севастополем. Автор вказував, що їх чули у прибережній зоні Севастополя і закликали не публікувати відео роботи сил ППО.

Вибухи у Новоросійську і в нових точках в Криму

Пізніше з'явилась низка дописів, у яких розповідали про вибух у напрямку Євпаторії — про це навіть написав представник російської влади у Саках Олександр Овдієнко. Також розповідали про тривожну ситуацію у Новоросійську — там начебто працювали сили ППО: місцеві жителі зробили низку світлин з місця подій.

Сліди роботи ППО у Новоросійську Фото: Крымский ветер Димний слід від ракети ППО у Новоросійську

Наступна серія повідомлень — про вибухи у Феодосії, Джанкої та біля Кримського мосту.

Інформація про вибухи у низці міст Криму Фото: Скриншот

Щодо атаки безпілотників увечері 4 січня Міноборони РФ та Развожаєв коментарів поки що не публікували. Найдальша можлива точка атаки — Новоросійськ: звідти до підконтрольній Україні території близько 400 км (по прямій).

Представники українського командування поки що не коментували ситуацію, яка склалась у окупованому Криму та у Новоросійську.

Відстань від Новоросійська до правобережжя Дніпра Фото: Google Maps

Зазначимо, 3 січня російська влада пояснила природу вибухів, які чули жителі окупованого півострова. У повідомленні вказано, що Крим опинився під атакою ракет, які начебто усі були збиті силами ППО.

Попередня масована атака по Криму відбулась 5 грудня. Тоді Міноборони РФ відвітувало, що зуміло збити 30 БПЛА, запущеними "українським режимом". Крім того, незадовго до Нового року росіяни скаржились, що їм довелось відбити удар морських дронів.

Нагадуємо, журналісти відвідали склад морських дронів ГУР Міноборони. Розвідники показали 10 пристроїв, які готову атакувати російський флот.