Скоро "потоне": чи відмовиться РФ від Криму після знищення ВДК "Новочеркасск", — оглядач

Втримувати Крим так само важко, як колись правобережжя Херсонщини, розповів Олександр Коваленко. ЗС РФ втрачають авіацію, флот, системи ППО, логістику, але і далі пам'ятають про "репутацію".

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Кримський півострів перестав бути плацдармом для ведення бойових дій в Україні. ЗСУ регулярно дістають до російських авіабаз, портів, кораблів тощо, відтак Крим вже не можна розглядати як "непотоплюваний" ресурс РФ. Про поточну ситуацію, яка складалась для росіян після втрати ВДК "Новочеркасск", розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у статті на порталі "Обозреватель".

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Коваленко нагадав, що у 2014 році росіяни окупували Крим і планували використати його як "засіб домінування у Чорному морі". Однак після двох років війни вони зазнали стількох ударів, що це домінування зникло і тому, відповідно, зменшилась цінність вкраденого в України півострова.

Росіяни поступово втрачають можливість використовувати півострів для ведення війни, — пояснив експерт та навів кілька аргументів.

Крок за кроком Росія втрачала військові кораблі у портах анексованого півострова, ідеться у статті. Крим мав бути надійним місце базуванням флоту — саме тут розміщували носії ракет, якими почали бити по Україні з перших днів війни. Однак після серії втрат ЧФ РФ довелось вивести з портів Криму — його вже не можна використовувати як плацдарм для ударів "калібрами". На Кримському півострові також розміщено кілька військових аеродромів ЗС РФ та десятки військових баз, ідеться у пояснення експерти. Однак і до них Сили оборони України дістають різними способами. Про це свідчить, наприклад, знищення ЗРК С-400 на західному узбережжі Криму та інші вдалі атаки. Ще одне призначення Криму — постачання угрупувань, які воюють на півдні України — на Херсонщині та у Запорізькій області. Кримський міст двічі палав від атак Сил оборони — від диверсії восени 2022 та від удару дронів влітку 2023: після цього його використовують значно менше.

Про зменшення цінності моста також свідчать два факти, наведені Коваленком: будівництво залізничної колії на окупованих територіях та використання військових кораблів для перевезення вантажів (наприклад, ДВК "Новочеркасск" запалав, навантажений чимось вибухонебезпечним — снарядами чи "шахедами").

Військовий оглядач підсумував, що завдяки діям ЗСУ Крим віднедавна "складно назвати непотоплюваним "авіаносцем". Півострів мав стати фундаментом для окупації України, але став місцем, де втрачається військова техніка — ЗРК, вертольоти, літаки, кораблі. Втримувати контроль стає так само важко, як колись — правобережжя Херсонщини, наголосив Коваленко, нагадуючи втечу РФ з цієї частини України.

Втім, вказує експерт, російська влада навряд чи відмовиться від Криму, оскільки це "питання репутації та принципу".

"Можливо, саме це режим і доб'є", — зробив висновок Коваленко.

Знищення ВДК "Новочеркасск" — деталі

Зазначимо, в ніч на 26 грудня у порту Феодосії було знищено ВДК "Новочеркасск". На світлинах, зроблених на місці подій, можна побачити, що після масштабного вибуху від корабля залишились невеликі уламки. Експерти припустили, що вантажем судна могли бути дрони-камікадзе Shahed-136, крилаті ракети "Калібр" або артилерійські снаряди. Російська влада не визнала загибель членів екіпажу: офіційно повідомили, що 33 осіб зникли безвісти.

Нагадуємо, 26 грудня Олександр Коваленко проаналізував ситуацію з російською авіацією, яка використовувалась для запуску керованих авіабомб по позиціях ЗСУ. Після втрати майже десятка літаків в ЗС РФ пригальмували з КАБами, оскільки бояться потрапити під удар ЗРК Patriot або винищувача F-16. Західні медіа 27 грудня повідомили, начебто в Україну вже прибули винищувачі F-16. Однак представник Повітряних сил Юрій Ігнат заперечив цю інформацію: з його слів, підготовка ведеться, але літаків ще немає.