"Кинджал" розчаровує: Patriot довів неефективність ракет Х-47, — Telegraph

За даними видання, президент Росії Володимир Путін називав аеробалістичні ракети "непереможною зброєю". Після аналізу відеороликів експерти дійшли висновку, що швидкість "Кинджала" у фінальній фазі польоту становить не більше ніж 1,9 Маха, а не раніше заявлені 5 Махів.

Аеробалістична "Кинджал", яку РФ використовує для атаки на українські міста, виявилася менш ефективним військовим засобом, ніж стверджувалося в російській пропаганді. Про це пише британське видання The Telegraph.

Зазначається, що українські зенітно-ракетні системи Patriot PAC-2 і PAC-3 успішно протистоять ракетам "Кинджал" принаймні з травня. Однак максимальних результатів було досягнуто українською ППО 2 січня, коли вдалося успішно перехопити всі 10 запущених цього дня ракет "Кинджал".

"Президент Росії Володимир Путін одного разу оголосив маневрений "Кинджал" повітряного базування "непереможним". Це була брехня", — йдеться в джерелі.

У статті зазначили, що російські ВПС запускають багатомільйонні "Кинджали" з невеликого загону спеціально модифікованих перехоплювачів МіГ-31. Дальність дії "Кинджала" сягає 1200 миль, що більш ніж на тисячу миль далі, ніж можуть досягти найкращі українські засоби ППО. Така дальність польоту вберігає МіГ-31 від небезпеки, але не захищає сам "Кинджал" в останні хвилини польоту.

Ракета "Кинджал"

"Спостерігачі уважно вивчили відеозаписи ударів, щоб зрозуміти, як розчаровує "Кинджал". Розчаровує Кремль, тобто", — пише видання, посилаючись, зокрема, і на одне таке відео, де перехоплена ракета шкереберть падає в Дніпро в межах Києва.

Після аналізу обмеженої кількості відеозаписів, на яких зафіксовано обстріл "Кинджалами", фахівці дійшли висновку, що швидкість цих ракет у фінальній фазі польоту становить не більше ніж 1,9 Маха, а не заявлені 5 Махів. Експерти підкреслюють, що це відхилення має принципове значення.

"У той час як "Кинджал" може рухатися зі швидкістю 5 Махів або швидше під час найефективнішої фази польоту на великій висоті — одразу після запуску — він значно сповільнюється під час зниження і наближення до цілі. Оскільки він стає нижчим і повільнішим, його легко зловити батареям Patriot", — зазначає видання.

Також, на думку ракетного експерта з Центру аналізу європейської політики Яна Каллберга, кожен успішний випадок перехоплення аеробалістичних ракет надає протиповітряній обороні додаткову інформацію про те, як ефективніше збивати подібні цілі.

"Кожен збитий Україною російський аеробалістичний Х-47М2 "Кинджал" ракетами "Петріот" поліпшить алгоритм перехоплення ракет", — додав він.

Нагадаємо, 2 січня вранці ЗС РФ масовано атакували Україну. Основною метою для ворога були Київ та область. Після масштабного обстрілу вранці, 2 січня у п'яти районах столиці зникло світло у понад 250 тисяч споживачів. Пожежі, внаслідок вибухів, спалахнули в Деснянському, Дарницькому, Печерському, Оболонському та Подільському районах столиці. У Солом'янському районі постраждали 20 осіб.

Також відомо, що ЗС РФ завдали до шести ударів по Харкову, зокрема ракетами "Кинджал". Унаслідок атаки постраждало 44 людини, серед них п'ятеро дітей, також загинула жінка.

Фокус раніше писав, на які цілі могли витратити ЗС РФ дорогі снаряди під час обстрілів 2 січня.