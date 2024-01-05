"Своїх" не видають: у РФ мобілізують мігрантів та іноземців для відновлення втрат, – ISW

Російські політики вирішили, що будуть посилати мігрантів воювати в Україну. Для цього намагаються зацікавити потенційних бійців — пропонують паспорт РФ їхнім дружинам та дітям.

Російська влада вирішила використати надання громадянства для поповнення лав ЗС РФ, які зазнають втрат на фронті в Україні. Завдяки новаціям громадянство можна отримати протягом місяця, але для цього потрібно стати військовим. Про ситуацію з мігрантами, іноземцями та армією Росії ідеться у аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 4 січня.

Аналітики звернули увагу на два укази президента РФ Володимира Путіна. У першому ідеться про спрощення процедури отримання російського паспорта для іноземців, які уклали річний контракт на службу у ЗС РФ, приватних військових компаніях (ПВК) та у добровольчих батальйонах. Процедура відтепер займатиме від одного до шести місяців і без стандартних формальностей. Подібні дії вказують на те, що Кремль намагається поповнити цими людьми армію, яка зазнає втрат на війні в Україні, пояснили на порталі.

У другому указі ідеться про отримання громадянства для осіб, які виїхали з Криму до анексії 2014 року. Відтепер такі особи — громадяни України та люди без громадянства — а також їхні найближчі родичі, отримали право на паспорт РФ і службу в армії.

Указ Путіна про надання громадянства для іноземних найманців Указ Путіна про громадянство для громадян України, які проживали в Криму

У аналітичному звіті вказують, що положення путінських указів "формалізують" призов до ЗС РФ мігрантів. Раніше Кремль не міг визначитись, для чого йому потрібні приїжджі з Середньої Азії — як дешеві робочі руки чи як солдати на фронті. Однак відтепер, схоже, визначились — мігрантів будуть мобілізувати до лав ЗС РФ.

Також на порталі згадали про заяву російського політика Олександра Хінштейна. Він заявив, що виручив іноземного найманця, який служив у ПВК "Вагнер" і повернувся на батьківщину, де його могли покарати за участь у війні. З його слів, цю людину "врятували".

"Своїх громадян РФ не видає", — заявив голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики у Telegram-каналі.

Заява російського політика про іноземних найманців Фото: Скриншот

Війна РФ — деталі

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про облави, які російська влада влаштувала для мігрантів у новорічну ніч. Згідно з поясненнями росЗМІ, поліцейські провали рейди у великих містах — у Москві та Санкт-Петербурзі. Затримали близько трьох тисяч людей — комусь вручали приписи про депортацію, комусь — повістки.

Тим часом в українському центрі опору повідомили, що російська влада планує взяти на військових облік 17-річних юнаків, які проживають на тимчасово окупованих частинах Херсонщини та Запорізької області. Вказують, що це роблять для наступної прискореної мобілізації до лав ЗС РФ та відправки на лінію фронту.

Нагадуємо, командувач армією США у Європі Бен Годжес пояснив, як найближчі місяці діятимуть російська та українська армії. Також він рекомендував американського уряду надіслати в Україну ракети ATACMS — старі снаряди, яким може загрожувати утилізація.