Оглядач Франк Шнайдер заявив, що терористи в зоні активних боїв легко дістають бомби, які потім везуть у Західну Європу.

Терористи з Таджикистану потрапляють у Німеччину через зону бойових дій в Україні, прикидаючись біженцями. Про це написало німецьке видання Bild.

Як написав оглядач Франк Шнайдер, через війну в Україні терористам стало легше потрапити до ФРН. У них часто фальшиві документи й вигадані історії про те, як їх катували та переслідували.

Повідомляється, що терористи також легко дістають бомби, які потім везуть до країн Західної Європи. Часто провозять гранати або снаряди для РПГ. Ба більше, вони готові використовувати дрони для своїх терактів.

Журналісти також зазначили, що останнім часом кількість заарештованих бойовиків із Таджикистану в Німеччині різко зросла. Терористи пов'язані з угрупованням "Ісламська держава в Хорасані".

"Це відгалуження ІДІЛ, що діє на території Пакистану, Ірану, Афганістану та Центральної Азії", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Центр національного опору повідомляв, що російські фахівці хочуть оснастити крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами. Фокус з'ясував, як ЗС РФ застосовуватимуть це озброєння.

Також ЗМІ писали, що ЗС РФ обстріляли шахту й ТЕС на Донбасі. Унаслідок російських атак на Донбасі за добу загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. Зокрема, серйозно пошкоджено обладнання.