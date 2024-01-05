До 1000 фахівців щороку: у США відкрили першу школу боротьби з БПЛА, — ЗМІ (відео)

За словами журналістів, американські військові вчаться використовувати передові системи озброєння, серед яких розумні приціли Smart Shooter і антидронові рушниці Dronebuster.

Збройні сили США відкрили першу школу з боротьби з безпілотниками. Про школу зробило репортаж видання The Wall Street Journal.

Повідомляється, що школа отримала назву Joint counter small unmanned aircraft systems university (JCU). Це перший подібний заклад. Передбачається, що школа випускатиме близько 1000 фахівців щороку. Під керівництвом полковника Мозефа Сауди в новій школі військові освоюють необхідні навички.

У репортажі йдеться про те, що школу було відкрито на військовій базі Форт Сілл у штаті Оклахома. Там же розташовані школи польової та зенітної артилерії США.

За словами журналістів, що успіх використання невеликих безпілотників в Україні, а також на Близькому Сході спонукав Пентагон до розроблення тактик і засобів протидії цій новій загрозі.

Також зазначається, що американські військові вчаться використовувати передові системи озброєння, серед яких розумні приціли Smart Shooter, встановлені на гвинтівки M4. Під час навчальних стрільб військові не стріляють по БПЛА, а націлюються на прикріплені до них повітряні кулі.

Крім того, як заявили журналісти, у JCU солдати вчаться використовувати антидронові рушниці Dronebuster.

У США відкрили першу школу боротьби з БПЛА

Раніше повідомлялося, що Мінцифри України показало вітчизняного штурмового робота D-21-11. Безпілотник уже озброїли вітчизняним бойовим модулем з автоматичною туреллю, а в майбутньому планують встановлювати і зброю НАТО.

Також розробник БПЛА Денис Домовий заявив, що ЗСУ отримають дрони-камікадзе з "нічним зором". Так, українські розробники планують передавати не тільки готові FPV-безпілотники, а й окремо камери, щоб військові могли ставити їх на вже наявні БПЛА.