ЗС РФ атакували Харківщину: пошкоджено будівлі, є постраждалі (фото)

За словами Олега Синєгубова, з-під завалів у приватному будинку дістали літню жінку, вона отримала поранення. Внаслідок обстрілів є пошкодження приватних будинків.

Російські окупанти продовжують завдавати удари по Харківській області. Ворог обстріляв 15 населених пунктів, є пошкодження, одну жінку дістали з-під завалів. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти атакували населені пункти з артилерії та мінометів. Під ударом опинилося Гатище, Бочкове Чугуївського району; Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Близько опівночі російські військові вдарили з реактивної системи залпового вогню по території ліцею у Куп’янську. Зазначається, що пошкоджено будівлю.

Також внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок. Рятувальники дістали з-під завалів літню жінку, її з пораненнями було госпіталізовано.

Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Внаслідок ворожих ударів по с. Липці є руйнування будинку, адмінбудівлі та складського приміщення. У Козачій Лопані пошкоджено приватний будинок і літню кухню.

Окрім того, Олег Синєгубов повідомив, що за добу було відбито сім атака ЗС РФ біля Синьківки Куп’янського району. Серед іншого, в області триває розмінування та протягом 5 січня було розміновано 6,6 га територій.

Нагадаємо, у ніч на 6 січня окупанти атакували Покровськ у Донецькій області. Внаслідок обстрілів є поранені, також загорілися автомобілі та гараж.

Також ворог атакував ударними безпілотниками Хмельницьку область. Відомо, що в області працювали сили протиповітряної оборони, інформації про постраждалих не було