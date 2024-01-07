"Режим бульдозера": РФ посилила удари артилерією та авіацією біля Бахмута, — НГУ (відео)
За словами майора Дениса Нагорного, росіяни продовжують штурмувати позиції захисників малими і середніми піхотними групами по 10-50 осіб.
Російські окупанти активізували удари артилерією та авіацією по населених пунктах на Бахмутському напрямку. Про це заявив майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "рубіж" Денис Нагорний в ефірі телемарафону.
"Такий "режим бульдозера" — те, що вони не можуть взяти, намагаються зруйнувати. Так само, як був стертий з лиця землі Бахмут", — сказав він
Крім того, Нагорний зазначив, що ЗС РФ також масово використовують FPV-дрони та "Ланцети" для ударів по українській артилерії та бронетехніці. Крім того, росіяни продовжують штурмувати позиції захисників малими та середніми піхотними групами по 10-50 осіб. До певних рубежів окупантів підвозить бронетехніка.
Нагорний сказав, що тривають штурми Білогорівки і Спірного. Також ЗС РФ зосередили зусилля в напрямку Богданівки, щоб вийти до каналу Сіверський Донець-Донбас. Після цього росіяни планують наступ на Часів Яр.
"Поки що їм це не вдається. А також намагаються просунутися в районі Кліщіївки та Андріївки", — заявив Нагорний.
За його словами, зараз на Бахмутському напрямку ні українська, ні російська сторони не мають переваг. Відбуваються бої середньої та великої інтенсивності.
Нагадаємо, що в ISW повідомили, що 6 січня російські та українські війська продовжили позиційні бої на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Бої тривають у районі Синьківки, Петропавлівки та Іванівки, а також на захід від Кремінної. За даними американських аналітиків, бійці ЗСУ також продовжують обороняти плацдарм у Кринках. Російські джерела поширили відео обстрілу човнів українських морпіхів.