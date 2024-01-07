Завдяки поставкам Patriot: Ігнат розповів, скільки "Кинджалів" знищили сили ППО (відео)

За словами спікера Повітряних сил, загалом противник запустив по мирних містах 63 аеробалістичні ракети Х-47М2. Можливість їх перехоплювати з'явилася завдяки західним системам протиповітряної оборони.

Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України за допомогою ракетного озброєння, серед яких також аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал". Сили ППО навчилися з ними справлятися. Більш докладно про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, всього з перших днів повномасштабного вторгнення противник випустив по українській території 63 ракети "Кинджал", але далеко не всі вдавалося перехоплювати українській протиповітряній обороні. Усе змінилося завдяки допомозі від західних партнерів.

"Було 63 запущених "Кинджала" з початку повномасштабного вторгнення. Це інформація офіційна. 25 — знищено, починаючи з 4 травня (2023 року, — ред.). Саме тоді ми отримали Patriot і можливість знищувати аеробалістичні ракети", — заявив Юрій Ігнат.

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До слова, 2 січня російські окупанти знову атакували мирні міста України за допомогою різних ракет. Того ранку противник випустив по Україні 10 "Кинджалів" і всі з них вдалося перехопити. Це була рекордна кількість, про що заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Це рекорд. Якби ракети вразили свої цілі, наслідки були б катастрофічними", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 січня ЗМІ повідомили про те, що Patriot довів неефективність ракет Х-47 "Кинджал", що є розчаруванням для Кремля. За даними західного видання, президент Росії Володимир Путін називав аеробалістичні ракети "непереможною зброєю", однак після проведеного аналізу експерти дійшли висновку, що це далеко не так.

Цього ж дня в Києві знешкодили бойову частину аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал". Над цим працювали піротехніки Мобільного рятувального центру, а стався інцидент у Шевченківському районі.