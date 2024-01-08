Обстріл Запоріжжя 8 січня: пошкоджено житлові будинки, багато постраждалих (фото)

Війська Росії завдали по Запоріжжю п'ять ударів. Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі є поранені та руйнації. В ОВА повідомили про влучання у житлові райони — на відкриті території та поруч із будинками.

У Запоріжжі кількість поранених внаслідок російського обстрілу вранці 8 січня зросла до п'яти людей. Про це повідомили секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв та очільник ЗОВА Юрій Малашко.

За інформацією Куртєва станом на 10:30 понеділка, одна людина наразі у важкому стані, друга — у середньому. Їх госпіталізовано. Ще двоє людей перебувають у легкому стані, вони від госпіталізації відмовилися.

А вже за кілька хвилин Малашко оновив інформацію щодо поранених. За його словами кількість постраждалих зросла до п'яти людей.

"До п'яти людей збільшилася кількість поранених внаслідок російського обстрілу. Поранення отримали чотири чоловіка та жінка", — повідомив очільник ЗОВА.

Наразі відомо, що внаслідок атаки вибито вікна в девʼяти багатоповерхових будинках та пошкоджено 6 будинків приватного сектору.

Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради

"Комунальники міської аварійно-рятувальної служби та Муніципальної аварійної служби приступили до ліквідації наслідків прильоту. На місцях встановлено намети міської ради та комунальні автобуси, в яких соцпрацівники та представники райадміністрацій консультують людей", — повідомив Анатолій Куртєв.

Він також надав контакти для тих містян, чия оселя зазнала ушкоджень. Про це закликають повідомити фахівцям, які чергують у наметах міськради та в автобусах, або за телефонами: 15-80 (зі стаціонарних) чи з мобільних (061) 787 15 80, (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.

Очільник ОВА Юрій Малашко вже повідомляв, що загалом у Запоріжжі пролунало п'ять вибухів. Внаслідок атаки поранені чоловік та жінка.

Повідомлення про ракетні удари по Запоріжжю

"О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару р*шистів. Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів. Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони — на відкриті території та поруч із будинками. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби", — сказав він.

Нагадаємо, 8 січня 2024 року РФ здійснила пуски ракет різного базування з різних напрямків, зокрема з окупованого Криму. Під час повітряної тривоги вибухи прогриміли в кількох регіонах, унаслідок яких є постраждалі та руйнування інфраструктури. Вибухи були чутні в Кривому Розі, Харкові, Хмельницькому та Запоріжжі.

Раніше в ОВА розповіли про наслідки удару РФ у Донецькій області. Загинули щонайменше п'ятеро дітей, ворог використовував ракети С-300.

Також ворог атакував ударними безпілотниками Хмельницьку область. Відомо, що в області працювали сили протиповітряної оборони, інформації про постраждалих не було.