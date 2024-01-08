ХАМАС використовує проти Ізраїлю зброю з КНДР, — розвідка Південної Кореї (фото)

За даними південнокорейської розвідки, ХАМАС отримав реактивний гранатомет F-7, вироблений у Північній Кореї. Пхеньян заперечує постачання зброї бойовикам.

Палестинське угруповання ХАМАС використовує у війні з Ізраїлем зброю з Північної Кореї. Про це пише Yonhap 8 січня, посилаючись на дані Національної розвідувальної служби Південної Кореї.

Повідомляється, що Пхеньян неодноразово заперечував укладення угод про постачання зброї ХАМАСу, проте південнокорейська розвідка змогла з'ясувати, що бойовики використовували реактивний гранатомет F-7, вироблений у КНДР.

Як підтвердження також наводиться фотографія гранатомета F-7, імовірно використовуваного ХАМАСом, на якому виявлено комбінацію корейських ієрогліфів і цифр, таких як "비저-7류" і "시8-80-53".

"Детонатор із корейськими ієрогліфами розташований у середній частині ракети F-7 північнокорейського виробництва", — зазначили в розвідці.

Реактивний гранатомет F-7 Фото: Yonhap

Представники розвідувального відомства також повідомили, що продовжують "збирати і накопичувати" докази ймовірних поставок північнокорейської зброї ХАМАСу. За їхніми словами, наразі складно надати такі докази через необхідність захисту джерел інформації.

У КНДР відкинули звинувачення в тому, що ХАМАС використовував північнокорейську зброю для агресії проти Ізраїлю, назвавши їх "безпідставними".

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що РФ уже використала кілька балістичних ракет для ударів по Україні, які їй передала Північна Корея.

Раніше, 1 січня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав свою армію "ретельно знищити" США і Південну Корею в разі провокації. Він заявив, що в разі конфлікту для "придушення" сусідньої країни його військові повинні використовувати всі доступні засоби — включно з ядерною зброєю.