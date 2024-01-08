Першокурсник ще не мав документів про відстрочку й отримав повістку: чим усе закінчилось

Чоловік успішно пройшов медогляд та підписав "бойову повістку", але у пункт збору не приїхав. Виявилось, що він — студент, але від покарання його це не врятувало.

В Україні покарали студента, який проігнорував повістку. Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області від 23 листопада.

Уродженець Луцька, ім’я та вік якого у документі приховані, є студентом першого курсу Луцького інституту розвитку людини Університету "Україна".

5 жовтня він був визнаний ВЛК придатним до військової служби та під підпис отримав "бойову повістку". Вже 11 жовтня чоловік мав прибути у пункт збору для подальшої мобілізації. Проте там на нього так і не дочекались, що кваліфікували як ухилення від призову.

23 листопада ухилянт уклав угоду з прокурором. Він визнав свою вину та погодився виплатити штраф у розмірі 3059 неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто 52003 гривень.

На суді студент підтвердив, що отримав повістку і проігнорував її. Він пояснив, що "ще не мав документів про відстрочку від мобілізації".

Суд вирішив затвердити укладену угоду та зобов’язати українця виплатити трохи більше за 52 тисячі гривень штрафу.

За даними місцевого медіа "Волинські новини", покараного студента звуть Назар Т.

Нагадаємо, 8 січня у ДБР проінформували, що завершили розслідування щодо працівників тернопільського ТЦК. За даними слідства, вони побили чоловіка та змушували його пройти медогляд.

Офіцер Нацгвардії України Дмитро Андрющенко висловився щодо того, як можна покращити мобілізацію громадян. З його слів, люди мають розуміти, що їх не закинуть в окоп без спорядження та навчань.