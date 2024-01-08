"Росія вбиває": разом із поетом Кривцовим на фронті загинув його рудий кіт (фото)

За даними благодійної організації UA Animals, у момент трагічної події домашня тварина перебувала поруч із військовим Максимом Кривцовим.

7 січня з'явилася інформація про те, що в Україні на війні помер талановитий поет Максим Кривцов із позивним "Далі". Пізніше виявилося, що його рудого кота теж не стало. Про це повідомила благодійна організація UA Animals на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Загиблий український військовий регулярно ділився в мережі фотографіями зі своїм домашнім улюбленцем, який проводив із ним багато часу навіть на війні. Великий рудий кіт вірно служив своєму господареві та підіймав настрій шанувальникам у соціальних мережах.

7 січня з'явилася новина про те, що Максим Кривцов помер на лінії фронту і його рудий кіт, судячи з усього, був у той момент поруч.

На фронті з поетом Максимом Кривцовим помер його кіт Фото: Instagram На фронті з поетом Максимом Кривцовим помер його кіт Фото: Instagram

"Так Росія вбиває українських поетів і намагається винищити культуру. Країна-зло має бути покарана за кожен зі злочинів, за кожне відібране життя і слово. Співчуваємо близьким Максима та кожній людині, яка втратила рідних і тварин унаслідок російської агресії", — йдеться в повідомленні.

Загибель українського поета на війні: деталі

Про трагічну подію повідомив письменник Любко Дереш на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Він заявив, що Максим Кривцов був дотепною і надзвичайно талановитою людиною, яка навіть під час війни продовжувала творити.

Наприкінці грудня минулого року загиблий заявив, що незабаром має вийти збірка його віршів.

"Утім, у мене є ще кілька мрій. Мені б хотілося подарувати збірку Залужному. Хотілося б, щоб різні блогери десь і згадали вірші, якщо вони для них сподобаються", — написав Максим Кривцов 29 грудня.

Нагадаємо, 4 січня стало відомо про те, що в лікарні померла актриса Вікторія Тимошенко, яка постраждала внаслідок ракетного удару по Харкову 2 січня. Як розповів режисер драмтеатру Сергій Москаленко, актриса була на пенсії, востаннє виходила на сцену близько 10-15 років тому.