Ігнат розповів, чому росіяни обрали Каспійське море місцем для запуску ракет (відео)

За словами спікера Повітряних сил, за час війни було багато випадків, коли ворожі снаряди не досягали своїх цілей і вибухали завчасно. Не про всі випадки відомо громадськості.

Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України за допомогою різного ракетного озброєння, і досить часто запускають їх із району Каспійського моря. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів докладніше про тактику противника.

За його словами, противник побоюється того, що ракети почнуть падати прямо на території Росії. Іноді трапляється так, що озброєння окупантів втрачає радіолокаційне прив'язування до своєї цілі, після чого спрацьовують самоліквідатори і ракети падають.

Відбувається найчастіше це не в тих місцях, у яких планував ворог, каже речник Повітряних сил. Саме такі випадки й позначаються як "не досягли своїх цілей", як було під час обстрілу мирних міст України 8 січня.

Таких випадків існує багато, каже Юрій Ігнат. Вони навіть потрапляли на відео, як було напередодні з російською ракетою в одному з населених пунктів Воронезької області, коли частина села виявилася зруйнованою через крилату ракету. Існує ймовірність, що це відбувається досить часто, проте не про все стає відомо громадськості та ЗМІ.

"Не дарма окупанти запускають ракети з району Каспійського моря, над морем. Тому що є ймовірність несходу ракети — що вона просто відвалиться від літака і впаде росіянам на голову. Саме тому Волгодонськ і район Каспійського моря є найбільш частими районами, звідки росіяни запускають ракети", — додав представник Повітряних сил.

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по українських містах, унаслідок чого десятки людей дістали поранення, а ще кілька загинули. Під час запусків ракет у Росії стався нещасний випадок. Під Воронежем російська ракета впала на житлові будинки, внаслідок чого ціла вулиця була фактично зруйнована. Російська влада визнала, що вибух під Воронежем стався внаслідок падіння боєприпасу.