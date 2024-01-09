Видання пише, що з березня ЗС РФ почали атакувати українські позиції плануючими бомбами з повітря. Ці 500-кілограмові руйнують навіть підземні бункери.

Російські війська біля Роботиного в Запорізькій області продовжують атакувати. Якщо Сили оборони втрачають позиції, то одразу намагаються контратакувати. Про це пише видання New York Times.

Як розповів заступник командира батальйону 117-ї окремої механізованої бригади з позивним "Шира", з моральним духом солдатів усе гаразд, проте фізично вони виснажені.

Командир взводу Національної гвардії України з позивним "Планшет" заявив, що це схоже на гру в пінг-понг. Є ділянка землі площею в 100 до 200 метрів весь час то захоплюють росіяни, то українські військові забирають її назад.

За словами журналістів, останнім часом атаки ЗС РФ стали настільки інтенсивними, що діяти поблизу лінії фронту стало так небезпечно, як ніколи не було раніше.

Солдати, які воюють біля Роботиного, розповіли журналістам, що з березня ЗС РФ почали атакувати їх планувальними бомбами з повітря. Ці 500-кілограмові руйнують навіть підземні бункери.

Як військовослужбовець із 14-ї бригади НГУ на позивний "Кіт", росіяни могли скидати до 8 бомб за годину. За його словами, за звуком це нагадує катастрофу літака.

"Як брама пекла", — сказав він.

Видання пише, що небезпечною зброєю також є FPV-дрони. Їх використовують і українські, і російські військові. У ЗСУ кажуть, що вони часто використовують дрони замість артилерії, тому що снарядів стає дедалі менше, а дрони є дешевою і швидкою зброєю.

Нагадаємо, що полковник Генштабу Австрії Маркус Райснер заявив, що Захід побічно відмовляє Україні в праві на самооборону. За його словами, у міських районах важко уникнути жертв серед цивільного населення, але порівняно з тим, що робить Росія, дії України у РФ мають дуже мало наслідків для звичайних громадян.