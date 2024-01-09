Відхилення від цілі на 100-200 м: що відомо про ракету KN-23, яку РФ отримала з КНДР

KN-23 схожа на російську балістичну ракету "Искандер", але має кілька відмінностей та спрощень. Її дальність складає близько 690 км.

Під час брифінгу в Білому домі 4 січня було заявлено, що окупанти вдарили по Україні північнокорейськими балістичними ракетами. Їх застосували 30 грудня та 2 січня. Уламки схожі на російську ракету "Искандер", але має низку відмінностей. В "Мілітарному" розказали, що відомо про ракету KN-23.

В Харкові показали уламки ракети, яка схожа на ракету KN-23. Візуально вона схожа на російський "Іскандер", але має низку відмінностей:

більший приблизно на 10-мм діаметр;

гірша якість виконання;

патч-антена супутникового сигналу GPS/ГЛОНАСС/Beidou, як в дешевих БПЛА;

інший хвостовий відсік.

Патч-антена ракети KN23 Уламок хвостової частини KN23 Порівняння хвостової частини KN23

Доступні світлини уламків дійсно свідчать, що ракета схожа на Hwasong-11Ga (або KN-23 за американською класифікацією). Заявлена дальність такої ракети складає близько 690 кілометрів. Є версія, що ракета має дві різні версії, але масу бойової частини в обидвох оцінюють в 500 кг. Точність ракети низька. Кругове ймовірне відхилення від цілі може складати близько 100 метрів у випадку супутникової навігації та близько 200 метрів з інерціальною системою навігації.

Всього існує декілька версій ракети:

Hwasong-11Ga/Hwasong-11A — базова версія;

Hwasong-11Da/Hwasong-11C — збільшений варіант, що у теорії має бойову частину у 2,5 тонни;

Hwasong-11Ra/Hwasong-11D — збільшений варіант, що має меншу дальність;

Hwasong-11ㅅ/Hwasong-11S — версія для запуску з субмарин.

В Україні продовжують вивчати уламки ракети й наразі немає офіційного висновку.

Нагадаємо, 4 січня ЗМІ писали, що РФ отримала від КНДР балістичні ракети й хоче отримати ще в Ірані.

8 січня повідомлялось, що РФ вже двічі била по Україні ракети виробництва КНДР.