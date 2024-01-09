"Окуповані території": РФ зазіхнула на ще дві області України напередодні виборів, — експерт

На думку військового експерта Олексія Мельника, Володимиру Путіну потрібна хоча б якась легітимізація повномасштабного вторгнення, оскільки рівень підтримки його кандидатури серед населення суттєво впав.

У Російської Федерації з’явилися "окуповані території", які Москва вважає "исконно русскими" землями — Харківська та Одеська області. Таку думку висловив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтерв’ю виданню "Обозреватель".

Він зазначив, що російському президенту Володимиру Путіну необхідна до так званих президентських виборів 17 березня хоча б якась легітимізація "СВО", рівень підтримки якої серед електорату значно впав.

"Це надзвичайно важливе й актуальне питання. Багато чого, що відбуватиметься і всередині самої Росії, і по російсько-українській лінії, також залежатиме від того, наскільки Путін та його коло впевнені в тому, що їм гарантована перемога на виборах. Адже за всіх умовностей російської суверенної демократії їм все одно потрібна легітимізація. І з цим зараз у Росії серйозні проблеми", — зауважує експерт.

На запитання журналіста, чи є у Росії можливості для цього, Мельник відповів, що це доволі проблематично.

"Вони вже неодноразово оголошували південь України та Харківську область "исконно русскими" та говорили про створення так званої буферної зони, просто ще не робили спроб формалізації", — пояснює експерт.

Фото: Deep State

І додає, що "приєднати" до Росії, так як це роблять росіяни, можна навіть Аляску.

"Зібрати Держдуму і "приєднати". Але і в самій Росії розуміють, що жоден з чотирьох "нових регіонів", які вони "приєднали", повністю не контролюється РФ. Таким волюнтаристським рішенням Путін по суті створив "окуповані території", якщо відштовхуватися від російських законів", — розмірковує Мельник.

Ключові завдання для Путіна

Проте насамперед для Путіна важливим сьогодні є кілька нагальних завдань.

"Намагання зробити так, аби, по-перше, російський електорат пішов на вибори, тобто забезпечити явку, а по-друге, щоб в ідеалі вони проголосували за Путіна та не виходили на якісь протести чи іншим чином демонстрували свою незгоду", — підкреслює координатор міжнародних проєктів.

При цьому, Мельник зауважує, що "вибори Путіна" — потужний фактор, що впливатиме на ситуацію на фронті, на подальший перебіг бойових дій. Це особливо вагомо для Путіна, бо спостерігається тенденція до зниження інтересу стосовно всього, що стосується СВО, а також нівелюються пропатріотичні, прокремлівські настрої.

"Один із таких прикладів — рух жінок мобілізованих. Поки що не зрозуміло, куди він вирулить, але сам факт його появи і те, що він проіснував кілька тижнів, — це також доволі тривожний сигнал, який буде підштовхувати Путіна до того, щоб демонструвати успіхи саме на лінії фронту", — констатує Мельник.

На думку військового експерта, наміри "повернути окуповані території" є, так само як наміри йти далі у разі перемоги — на Молдову, країни Балтії.

"Росія постійно робить якісь кампанії з дестабілізації, і не лише в країнах так званого пострадянського простору. Росія постійно намагається створювати десь хаос і потім цим управляти", — резюмує координатор Центра Разумкова.

І хоча стверджувати, що Росія негайно атакуватиме Молдову чи балтійські країни, не можна, але рівень загрози для них, на думку експерта, значно підвищиться.

Російські загарбники вирішили значно посилити пропаганду на тимчасово окупованих територіях. Торкнеться це насамперед школярів, оскільки противник хоче перенести відповідальність за початок війни на Україну і для цього починає промивати мізки молоді.