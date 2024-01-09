Бояться літати і здаються в полон: генерал Тарнавський розповів про дії ЗС РФ на фронті

Російські війська не використовують авіацію і втричі зменшили активність артобстрілів.

Під час боїв 8 січня російські війська скасували використання військової авіації, при цьому продовжуючи активно бити артилерією по позиціях ЗСУ на південному та східному відтинках фронту. Крім того, солдати ЗС РФ масово здаються в полон. Про деталі ситуації на лінії боїв, де діє Оперативно-стратегічне угрупування військ (ОСУВ) "Таврія", розповів командувач, бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram-каналі.

Тарнавський заявив, що протягом останньої доби не відбулось жодного російського авіаудару на відтинку фронту, який обороняють бійці ОСУВ "Таврія". Втім, ворог завдав 452 артилерійські удари — це у 2,5 раза менше, ніж було обстрілів 6 січня. Однак незмінно велика кількість бойових зіткнень — 37 шт. (7 січня — 25 шт., 6 січня — 38).

Командувач відзначив, що російські військові здаються у полон у великій кількості. Зокрема, станом на ранок 9 січня вдалось полонити 30 солдатів ЗС РФ.

Тим часом бійці ЗСУ тримають оборону і "активно діють на визначених напрямках", — заявив генерал.

Бої на півдні та сході — деталі

Аналітики Інституту вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на лінії фронту станом на 8 січня. На одному з відтинків фронту, на якому тримає позиції ОСУВ "Таврія", під Авдіївкою, начебто відбулось просування на 1 км підрозділів ЗС РФ — про це написали російські військкори. Однак візуального підтвердження цьому немає, відзначили аналітики. Ще один можливий напрямок просування ворога — на захід від раніше окупованої Мар'їнки: начебто росіяни дістали до церков на околиці Георгіївки. Також відбулись штурмові дії росіян між Вербовим та Роботиним — інформацію підтвердили лише прокремлівські пропагандисти. Відзначають, що через ожеледицю на даному відтинку фронту на півдні є можливість просуватись на гусеничному транспорті, але ускладнене використання дронів для розвідки.

Зазначимо, в грудні 2023 року над окупованою частиною Херсонської області ЗС РФ втратили три бомбардувальники Су-34, які запускали керовані авіабомби (КАБ) по позиціях ЗСУ під Кринками. Пізніше стало відомо, що росіяни на деякий час обмежили застосування авіації — українські бійці повідомили, що КАБів не було кілька днів. Крім того, суттєво зменшились російські авіанальоти на східному відтинку — про це заявив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Нагадуємо, в ніч на 8 січня ЗС РФ запустили по Україні майже пів сотні ракети різних типів: загинуло четверо українців у східних та центральних областях. Тим часом росіяни втратили одну ракету на півдорозі до цілі: один снаряд упад у Волгоградській області.