Для стримування РФ: Швеція перекине війська у Латвію

За словами премʼєр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, Росія намагається дестабілізувати всю Європу, тому країна не буде чекати на повноцінний вступ до НАТО, щоб захищати континент.

У 2025 році Швеція відправить війська до Латвії у складі сил, які очолює Канада попри те, що країна ще не стала членом НАТО. Про це повідомляє пресслужба Міноборони країни.

Швеція досі чекає на схвалення урядами Угорщини та Туреччини щодо вступу в НАТО. Ульф Крістерссон заявив, що країна не стане очікувати остаточної ратифікації та вступу до Альянсу, бо РФ намагається дестабілізувати всю Європу за допомогою дезінформації, кібератак та погроз.

"Ми та наші сусіди живемо в безпосередній тіні загарбницької війни Росії проти України. Але погрозами, дезінформацією та кібератаками Росія намагається дестабілізувати всю Європу", — заявив Крістерссон.

Також він додав, що допомога Україні має продовжуватись з боку Швеції, ЄС та Сполучених Штатів. Премʼєр-міністр зазначив, що продовження американської підтримки означає й сильну підтримку Європи. Проте Крістерссон наголосив, що теза про недостатню залученість США звучить хибно.

Швеція зробить власний внесок в укріплення захисту та стримування НАТО, тому й готова відправити бойові підрозділи для захисту країн Балтії. У Латвію шведи готові відправити скорочений батальйон. Окрім цього сама Швеція посилює власну підготовку. З 19 січня запровадять цивільний обовʼязок, який залучить цивільних осіб до екстрених служб у разі атаки чи надзвичайного стану.

Нагадаємо, 28 грудня ЗМІ писали, що Німеччині бракує коштів, щоб сформувати нову бригаду для відправки в Литву.

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