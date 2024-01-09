Вибухи в Курській області: БПЛА рухалися в район аеропорту, — росЗМІ (фото, відео)

У Міноборони Росії заявили, що в Курській області нібито вдалося збити чотири безпілотники. Місцева влада повідомляє про жертви і руйнування.

У вівторок, 9 січня, на території Курської області Російської Федерації було чути вибухи. Про це написав губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

Роман Старовойт заявив, що в регіоні працює протиповітряна оборона і закликав громадян зберігати спокій. За даними чиновника, у Курській області було збито чотири дрони, один із яких — над Курчатовським районом.

Глава регіону також стверджує, що під обстріл потрапило село Горналь Суджанського району. За його словами, через падіння осколків у населеному пункті нібито загинула жінка і пошкоджено два будинки.

У Міністерстві оборони Росії підтвердили інформацію про знищення чотирьох БПЛА в Курській області.

У РФ заявили про роботу ППО в Курській області Фото: Соцмережi

Російське медіа Mash повідомило, що три БПЛА було збито безпосередньо над Курськом. За інформацією журналістів, безпілотники прямували в бік міжнародного аеропорту імені Гуревича.

РосЗМІ заявили про атаку БПЛА на аеропорт Фото: Соцмережi

Нагадаємо, 8 січня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що ЗСУ нібито атакували місто Шебекіно. За його словами, під ударом опинилася промислова зона населеного пункту.

Раніше, 6 січня, у Міноборони РФ заявили про перехоплення і знищення чотирьох "авіаційних керованих ракет" над Кримом. Водночас моніторингові канали повідомили про атаку на військовий аеродром "Саки".