Озброїли "до зубів": ВПС Ізраїлю оснастили свій F-16 незвичайним набором зброї

Під крилами ізраїльських F-16 розмістилися чотири бомби JDAM по 910 кг кожна, а також ракети класу "повітря-повітря" і додатковий паливний бак.

У мережі з'явився знімок винищувача F-16 ізраїльських ВПС, який був оснащений унікальним набором озброєння. Як повідомили 9 січня оглядачі Bulgarian Military, рідко можна побачити літак, який до межі обвішаний озброєнням, не кажучи вже про грізний F-16 C/I Fighting Falcon.

Отже, на фото можна побачити незвичайний набір засобів ураження — на пілонах під крилами багатоцільового винищувача встановлено чотири бомби GBU-31 JDAM, по 910 кг кожна. На інших вузлах підвіски встановлені спарені ізраїльські ракети Python-4/5. Додатково розміщено по дві ракети AIM-120C серії AMRAAM, а для збільшення дальності польоту було встановлено підвісний 300-галонний паливний бак.

"Час, коли було зроблено цю фотографію, невідомий, але величезний асортимент озброєння вказує на те, що її, найімовірніше, було зроблено незадовго до того, як винищувач вирушив наносити авіаудари по Газі на тлі конфлікту, що почався 7 жовтня", — пишуть оглядачі.

Було зазначено, що основним видом озброєння з урахуванням виконуваної місії були авіабомби GBU-31, модернізовані комплектом JDAM, який перетворює їх на керовані боєприпаси, значно збільшуючи дальність польоту.

Експерти також звернули увагу на версію самого літака. У цьому разі йдеться про модернізований варіант стандартного F-16C — F-16 C/I, відомий також як F-16C Block 50/52. Він був розроблений для поліпшення можливостей літака в місіях "повітря-повітря" і "повітря-земля".

Літаки цієї модифікації оснащені вдосконаленою радіолокаційною системою AN/APG-68[V]9, яка забезпечує більшу дальність, більш високу роздільну здатність і можливість відстежувати більше цілей одночасно, порівняно з РЛС стандартного F-16C. Ще одна суттєва відмінність полягає в передовій авіоніці F-16 C/I, яка розширює його можливості в бойовій обстановці.

Крім того, винищувач має вдосконалений двигун — це або General Electric F110-GE-129, або Pratt & Whitney F100-PW-229.

"Ці двигуни забезпечують більшу тягу, покращуючи швидкість, маневреність і загальні характеристики літака", — пояснюють експерти.

Нагадаємо, речник Міністерства оборони США Патрік Райдер 4 січня заявив, що українські льотчики можуть завершити навчання на американських винищувачах F-16 до кінця 2024 року. А загалом освоєння цієї машини може тривати від п'яти до восьми місяців, залежно від рівня підготовки льотчика.