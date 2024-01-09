У Італії скасували російську виставку про "розквіт" Маріуполя після окупації, — МЗС України

В Італії звернули увагу на організаторів виставки Mariupol rinasce. Згідно з даними місцевої мерії, ті відкрито підтримують вторгнення РФ в Україну.

Мерія італійського міста Модена скасувала проведення прокремлівської виставки Mariupol rinasce, на якій російські пропагандисти планували показати начебто "Відродження Маріуполя". Про подію в Італії розповів представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у дописі на сторінці Facebook.

Ніколенко повідомив, що мерія відкликала наданий раніше дозвіл на проведення виставки. Український дипломат подякував італійським посадовцям і закликав представників інших міст не надавати майданчики для російських пропагандистів.

"Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні", — зазначив речник МЗС.

Ніколенко - про скасування виставки Mariupol rinasce Фото: Скриншот

На сторінці Facebook мера Модени Джан Карло Муцареллі (Gian Carlo Muzzarelli) поки що не відшукалось допису про рішення мерії. У своєму попередньому дописі на цю тему італійський посадовець пообіцяв розглянути ситуацію, яка склалась навколо виставки Mariupol rinasce. Зокрема, він зауважив, що організатори виставки відкрито заявляли, що підтримують вторгнення РФ в Україну і "не завжди відповідають підписаному зобов'язанню поважати цінності, закладені Італійською Республікою".

Мер Модени Джан Карло Муцареллі - про виставку росіян про Маріуполь Фото: Скриншот

Війна РФ — деталі

Зазначимо, проти російського пропагандистського заходу виступили дипломати з МЗС України та активні громадяни — закликали італійців скасувати проведення виставки. Набір світлин зі зруйнованого Маріуполя мали показати 20 січня — про це повідомили організатори з "Культурної асоціації "Росія Емілія-Романья". Представники Маріупольської міської ради зауважили, що подібними діями Кремль намагається перекласти відповідальність на українців.

У перші місяці російського вторгнення — з лютого по травень 2022 року — російські війська масовано обстрілювали українське місто Маріуполь у Донецькій області. На світлинах та відео, зроблених місцевими жителями, можна побачити руїни, які залишились від цілих кварталів міста. Пізніше російська влада оголосила, що начебто вирішила відбудувати населений пункт: щоб це проілюструвати, вирішили влаштувати виставку в італійському місті Модена.

Нагадуємо, 9 січня 2023 року ЗС РФ вдарили по місту Покровську на Донеччині: влучили у міську лікарню, заявили у військовій адміністрації. 6 січня росіяни влучили ракетами С-300 по житловому будинку, внаслідок чого під завалами загинули 11 українських громадян, серед них — четверо дітей.