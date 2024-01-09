Тривожних "дзвіночків" для харків'ян немає: в ЗСУ про ситуацію на Куп'янському напрямку

ЗСУ перебувають в активній обороні і намагаються за кращої нагоди покращити своє тактичне становище та переходять до атакувальних дій, кажуть в пресслужбі Сухопутних військ.

На Куп'янському напрямку російські окупанти зараз не мають успіхів, тож поки що переживати жителям Харкова зарано. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Бачимо, що успіхів на Куп'янському напрямку ворог якихось важливих не має. Наші захисники перебувають в активній обороні, намагаються за кращої нагоди покращити своє тактичне становище, переходять до атакувальних дій. Тому харків'янам наразі можна бути спокійними. Зараз якихось тривожних "дзвіночків" для харків'ян немає", — сказав Фітьо.

Він закликав використовувати офіційну інформацію з офіційних джерел і наголосив, що ситуація на Куп'янському напрямку контрольована, а кількість ворожих військ, які атакують тут від жовтня 2023 року, не змінюється.

"Зараз ми бачимо, що на всій смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" ворог намагається нащупати слабинку в обороні. І акцент зміщується. Як, наприклад, з Бахмута може зміститися на Куп'янськ, з Куп'янська на Бахмут. Усі напрямки для противника важливі", — наголосив Фітьо.

Нагадаємо, що 9 січня військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець заявив, що на території Бєлгородської області РФ зараз перебуває близько 12 тисяч солдатів РФ. Цього недостатньо для наступу на Харків.

Раніше повідомлялося, що російські війська планують концентрувати сили для просування на Куп'янському напрямку.