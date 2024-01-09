Заповнити прогалину: Boeing планує щорічно випускати шість літаків ДРЛО E-7

У компанії зазначили, що на тлі виведення з експлуатації літаків E-3 AWACS, військові вкрай потребують нової машини. Тільки ВПС США замовили до 2032 року 26 одиниць E-7 Wedgetails.

Аерокосмічний гігант Boeing планує збільшити виробництво E-7 Wedgetail до амбітних шести літаків на рік, щоб задовольнити зростаючий світовий попит на машини дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО). Про це повідомляє Breaking Defence.

Раніше керівники компанії обговорювали плани з випуску чотирьох літаків ДРЛО на рік з можливістю доведення до шести. Однак у грудневому інтерв'ю Breaking Defense керівник програми E-7 Стю Воборіл сказав, що стало очевидно, що компанія буде прагнути до вищого рівня, оскільки застарілі моделі літаків поступово знімаються з виробництва.

"Ми працюємо над тим, щоб досягти продуктивності в шість літаків на рік. Ми вважаємо, що саме в цьому напрямку нам і потрібно рухатися", — наголосив Воборил.

Він додав, що така ситуація склалася через те, що по всьому світу відбувається виведення з експлуатації літаків E-3 AWACS. Тому в цій ніші утворюється своєрідна прогалина.

Новий літак має замінити флот із 31 літака E-3 Sentry, якого ВПС США стрімко позбуваються. Загалом американські повітряні сили мають намір придбати 26 одиниць Wedgetails — перші два прототипи поставлять до 2027 року, а інші літаки будуть готові до 2032 року.

Що відомо про E-7 Wedgetail

Літак ДРЛО E-7 Wedgetail виконаний на основі пасажирського лайнера Boeing 737NG, але з підвищеним запасом палива і новими агрегатами. Наприклад, двигуни були доопрацьовані з урахуванням специфіки експлуатації в збройних силах. Крім того, перероблено внутрішні відсіки машини, де з'явилися приміщення для операторів, відділи для спеціальної апаратури і каюти відпочинку.

За розмірами й масою нове дітище Boeing практично не відрізняється від 737NG. Довжина літака досягає 33,6 м, розмах крила — менше ніж 36 м. Порожня машина важить 46,6 т, при цьому максимальна злітна маса становить 77,6 т.

Турецький літак ДРЛО E-7

Два двигуни CFM56-7B27A забезпечують крейсерську швидкість 850 км/год і дальність польоту на одній заправці до 6500 км. Природно, що для літаків такого класу є оснащення для дозаправлення паливом у польоті. Екіпаж Wedgetail складається з двох осіб.

Головною "зброєю" літака є багатоцільова радіолокаційна станція Multi-role Electronically Scanned Array (MESA) розробки Northrop Grumman. Це РЛС L-діапазону з двома активними фазованими антенними решітками (ФАР) бічного огляду та електронним скануванням.

Пристрій виконано у вигляді прямокутного блоку, а на обох його сторонах поміщені приймально-передавальні елементи.

РЛС MESA здатна в режимі кругового огляду виявляти в повітрі великі об'єкти на відстані понад 600 км, винищувачі ж будуть помічені на дистанції 370 км. Загалом MESA здатна одночасно супроводжувати 180 цілей.

Нагадаємо, у липні минулого року Австралія планувала направити до Німеччини розвідувальний літак E-7A Wedgetail Королівських ВПС, щоб підтримати Україну. Таке рішення, зазначив прем'єр Ентоні Албаніз, було пов'язане з необхідністю продовження військової та гуманітарної підтримки українців.