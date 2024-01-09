Допоможе обійти ППО РФ: партизани показали стратегічний об'єкт під Москвою (фото)

За словами учасників підпілля, один з агентів служив у 820-му центрі попередження про ракетні атаки та передав дані ЗСУ про стан радіовузлів, що дасть змогу виявити слабкі місця в протиповітряній обороні.

Українські партизани проникли в головний центр попередження про ракетний напад у Московській області Росії. Про це 9 січня повідомили в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш".

Повідомляється, що агент "Атеш" служив у 820-му центрі попередження про ракетні атаки в селі Тимонове довгий час. Цей центр займається попередженням про запуски ракет у РФ, зокрема і ядерних, а також відстежує пуски російських ракет, включно з навчальними.

За словами партизан, їхній агент покинув територію РФ, що відкрило можливість безпечно повідомити про свою діяльність у цій військовій частині. Вони стверджують, що завдяки позиції агента вони мали доступ до інформації про стан радіовузлів у Росії, знаючи їхні слабкі місця, і ділилися цими даними з українськими збройними силами.

Фото: Google Maps

За словами партизан, передані українським військовим дані допоможуть обійти протиповітряну оборону Росії й "демілітаризувати російську армію".

Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш

"Але наша діяльність у цьому військовому підрозділі не закінчилася. Агент залишив свою спадщину, яка дасть про себе знати..." — попередили партизани.

Діяльність "Атеш" у Росії та на окупованих територіях України

2 січня учасники руху "Атеш" виявили військову техніку Збройних сил Російської Федерації на залізничній станції в тимчасово окупованому Жовтневому, що в Криму. Того ж дня повідомлялося, що партизани передали Силам оборони України координати систем ППО, розташованих поблизу Кримського мосту.

Крім того, 27 грудня в "Атеш" повідомили про розвідку російської радіолокаційної станції в Севастополі. Роботу такого типу систем потрібно ліквідувати для збільшення успіху українських ракетних ударів і атак БПЛА по військових об'єктах у Криму.