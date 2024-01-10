Росія знищує культурну спадщину України: постраждали понад 800 об'єктів, — Мінкульт

У міністерстві заявили, що зі зруйнованих або пошкоджених об'єктів національного значення — 120, місцевого значення — 682, щойно виявлених — 70.

Через дії Росії було пошкоджено або знищено в період із 24 лютого 2022 року до 25 грудня 2023 року 872 об'єкти культурної спадщини. Про це повідомили 9 січня в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Повідомляється, що об'єктів національного значення — 120, місцевого значення — 682, щойно виявлених — 70.

"Згідно з даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано 23 пам'ятки, частково пошкоджено 672 пам'ятки, ступінь пошкодження 177 об'єктів залишається невідомим", — ідеться в повідомленні.

У міністерстві заявили, що об'єкти культурної спадщини пошкоджено або зруйновано в 17 областях.

Харківська область

У Мінкульті заявили, що в регіоні зафіксовано 216 пошкоджених або зруйнованих пам'яток культурної спадщини (Богодухівський район — 4; Ізюмський — 14; Красноградський — 2; Лозівський — 1; Харківський — 181; Чугуївський — 14). Зокрема 10 національного значення, 202 місцевого значення, 4 щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

Одеська область

Повідомляється, що в регіоні зафіксовано 119 пошкоджених або зруйнованих об'єктів (Білгород-Дністровський район — 1; Одеський — 117, Ізмаїльський — 1). Зокрема 28 національного значення, 91 місцевого значення.

Донецька область

Міністерство повідомило, що зафіксовано 111 об'єктів (Краматорський район — 36; Маріупольський — 26; Бахмутський — 28; Покровський — 17; Волноваський — 4). У тому числі 12 національного значення, 99 місцевого значення.

Херсонська область

Повідомляється про 86 пошкоджених або зруйнованих об'єктів (Бериславський район — 10; Білозерський — 2; Каховський — 32; Херсонський — 42). Зокрема 12 національного значення, 44 місцевого значення, 30 щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

Чернігівська область

Зазначається, що було зафіксовано 70 пошкоджених або зруйнованих об'єктів культурної спадщини України в цьому регіоні (Чернігівський район — 63; Корюківський — 1; Новгород-Сіверський — 2; Ніжинський — 3; Прилуцький — 3 1). У тому числі 27 національного значення, 37 місцевого значення, 6 щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

Київська область

У міністерстві заявили про 69 об'єктів. (Білоцерківський район — 1; Броварський район — 5; Бучанський район — 14; Вишгородський район — 6, місто Київ — 43). Зокрема 16 пам'яток національного значення, 37 пам'яток місцевого значення та 16 щойно виявлених об'єктів.

Запорізька область

У міністерстві зафіксовано38 пам'яток місцевого значення (Василівський район — 12; Запорізький — 15; Пологівський — 10; Мелітопольський — 1).

Львівська область

Повідомляється про 33 об'єкти культурної спадщини (Золочівський район — 1; Стрийський — 1; Франківський — 29; Галицький — 2). Зокрема 2 національного значення, 31 місцевого значення.

Дніпропетровська область

У Мінкульті заявили, що росіяни пошкодили або знищили 32 об'єкти культурної спадщини (Дніпровський район — 15; Криворізький — 4; Нікопольський — 13). Зокрема 1 національного значення, 25 місцевого значення, 6 щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

Луганська область

Повідомляється про 30 пам'яток місцевого значення (Сватівський район — 5; Сєвєродонецький — 23, Щастинський — 2).

Сумська область

У міністерстві заявили, що росіяни пошкодили або знищили 25 об'єктів (Конотопський район — 5; Охтирський — 12; Сумський — 7; Шосткинський — 1). Зокрема 5 національного значення, 20 місцевого значення.

Миколаївська область

У Мінкульті заявили, що в цьому регіоні пошкодили або знищили 22 об'єкти культурної спадщини (Миколаївський район — 22). Зокрема 3 національного значення, 15 місцевого значення, 4 щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

Хмельницька область

Повідомляється про 10 об'єктів (Шепетівський район — 2; Хмельницький — 8). Зокрема 1 національного значення, 5 місцевого значення, 3 щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

Вінницька область

У Мінкульті заявили, що відомо про 4 об'єкти пошкоджені або зруйновані (Вінницький район — 4). Зокрема 1 національного значення, 3 місцевого значення.

Полтавська область

Повідомляється, що в цьому регіоні також відомо про 4 об'єкти (Кременчуцький район — 4). Зокрема 1 національного значення, 2 місцевого значення, 1 щойно виявлений об'єкт культурної спадщини.

Житомирська область

У міністерстві заявили про два об'єкти культурної спадщини (Коростенський район — 2). Зокрема 1 національного значення, 1 місцевого значення.

Кіровоградська область

Повідомляється, що в цьому регіоні росіяни пошкодили 1 об'єкт культурної спадщини в Олександрійському районі. Він має місцеве значення.

Нагадаємо, що 9 січня російські окупанти атакували "Шахедами" прикордоння Сумської області та поцілили в Будинок культури. Унаслідок атаки також пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач. Інформація про постраждалих уточнюється.