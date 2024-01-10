Чи є ракетоносії РФ у Чорному морі 10 січня: відповідь ВМС (інфографіка)

За даними Військово-Морських сил України, у Чорному морі з ранку 10 січня відсутні ракетоносії, а в Середземному їх два із загальним залпом 16 крилатих ракет.

Чорноморський флот РФ у середу, 10 січня, не вивів на бойове чергування в акваторію Чорного моря жодного ракетоносія. Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ на офіційній сторінці у Facebook.

Військові зазначають, що два ворожі кораблі спостерігаються в Чорному морі, один — в Азовському і три — в Середземному.

Серед кораблів, що перебувають у Середземномор'ї, два ракетоносії, оснащені 16 крилатими ракетами "Калібр".

Фото: ВМС ВСУ

Минулої доби в інтересах Росії Керченською протокою пройшли:

до Азовського моря — 6 суден, з них жодне не рухалося з протоки Босфор;

до Чорного моря — 2 судна, з них також жодне не прямувало в бік протоки Босфор.

Крім того, Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), відключаючи систему автоматичної ідентифікації (AIS).

Ракетні обстріли ввечері та вранці 10 січня

Пізно ввечері 9 січня росіяни запустили по Харкову з боку Бєлгорода дві ракети С-300. Пошкоджено дитячий оздоровчий табір: зруйновано медичний корпус та їдальню. Обійшлося без жертв.

Крім того, російські окупанти вперше атакували Нікополь Дніпропетровської області дронами з камерами нічного бачення. За словами голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка, подібні дрони вже тривалий час використовують окупанти на фронті, але на території району це вперше.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій Україні о 8:03 10 січня. Відомо, що було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Відбій ракетної небезпеки було дано о 8:51.

Нагадаємо, 9 січня військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що більшість ворожих ударів за допомогою ракет Х-22 відрізняються влучанням у цивільні об'єкти та багатокілометровим відхиленням від цілі.

8 січня директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих розповів, що окупанти для ударів по Харківській і Запорізькій областях використовували північнокорейські балістичні ракети. За його словами, фахівцям складно точно встановити точний тип ракет.