Опубліковано новий рейтинг найпотужніших армій світу: яке місце зайняла Україна

Українська армія опустилася на 3 позиції, якщо порівнювати її з показником 2023 року. Global Fire Power 2024 враховує 60 окремих категорій.

В оновленому рейтингу Global Fire Power 2024 Україна зайняла 18 місце. Про це стало відомо з сайту проєкту.

Автори зазначають, що для визначення позицій вони враховують 60 окремих категорій від кількості військових підрозділів і фінансового стану країни до матеріально-технічних можливостей та географії. У рейтингу Global Fire Power 2024 Україна опустилася на 3 позиції й посіла 18 місце. Сусідами України є Ізраїль — 17 місце та Німеччина — 19 місце.

Україна має індекс потужності 0,2598 (чим менше, тим краще. 0,0000 вважається ідеальним показником).

"Українська військова міць зміцнюється фінансовою та матеріальною підтримкою західних союзників, зокрема Сполучених Штатів. У лютому 2024 року минає два криваві роки від початку російсько-української війни", — написали автори в огляді України.

Загальний огляд України в рейтингу Global Fire Power 2024

Найслабшим місцем України є Військово-морські сили та Повітряні сили. Україна не має авіаносців, фрегатів, корветів, підводних човнів або есмінців, а флот морських безпілотників у рейтингу не враховують.

Зелений (відмінно), синій (добре), сірий (середньо) помаранчевий (нижче середнього), червний (низький)

Перші 5 найпотужніших армій виглядають так:

США — 0,0699;

Росія — 0,0702;

Китай — 0,0706;

Індія — 0,1023;

Південна Корея — 0,1416.

Нагадаємо, 9 січня Україна вперше законтрактувала роботизовану турель "ШаБля".

22 вересня 2023 року стало відомо, що Міністерство оборони України допустило до експлуатації перший дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля".