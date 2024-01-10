"Укроборонпром" починає партнерство з провідними виробниками Литви: що відомо

Лист про наміри партнерства підписали з виробниками РЕБ, оптики для вогнепальної зброї та звʼязку.

Під час візиту президента Володимира Зеленського в Литву представники "Укроборонпрому" підписали листи про наміри партнерства з 4 литовськими компаніями. Про це повідомляє пресслужба акціонерного товариства.

"Українська оборонна промисловість" розпочинає партнерство з 4 компаніями:

NT Service;

Brolis Semiconductors;

RSI Europe;

DMEXS.

Компанії спеціалізуються на виробництві тепловізійних, систем дистанційних підривників, засобів РЕБ та звʼязку тощо. Листи про наміри підписали сьогодні, 10 січня у межах візиту Зеленського у Вільнюс.

"Я вдячний Президенту України, Офісу Президента та нашому Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості за велику роботу, яка проведена попередньо для досягнення домовленостей з нашими новими балтійськими партнерами, – зазначає Генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Варто додати, що компанія NT Service зокрема відома виробництвом антидронновими рушницями. Компанія Brolis Semiconductors займається розробкою та виробництвом електрооптичних та лазерних систем для захисту та безпеки. RSI Europe виробляє дистанційно керовані підривники, а DMEXS створює оптику для зброї.

Нагадаємо, 10 січня Володимир Зеленський заявив, що західні союзники не тиснуть на Україну з вимогою заморозити війну.

ЗМІ писали, що поїздка Зеленського до країн Балтії має вагомі причини: підтримка України падає.